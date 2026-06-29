Peña expresa su apoyo a Rodrigo Paz y habla de integración con Bolivia

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, “en un encuentro estratégico destinado a fortalecer los históricos lazos de amistad, hermandad y confianza que unen a ambos pueblos”, refiere la información oficial.

Conforme al informe de la Presidencia de la República, “los mandatarios sostuvieron un diálogo centrado en el poder de la integración“.

Como parte de la agenda regional e internacional, el reporte indica que “se analizó el enorme potencial estratégico de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Con el impulso continuo a esta vía navegable, se avanza en un proceso hacia una conectividad más moderna y una economía altamente competitiva, capaz de dinamizar el comercio y atraer nuevas inversiones”.

“Paraguay y Bolivia miran al futuro con optimismo. Aunque aún falta mucho por hacer en materia de integración regional, el Gobierno Nacional está determinado a seguir este camino de diálogo y cooperación inquebrantable, hasta lograr que este esfuerzo conjunto se traduzca en las oportunidades y en la calidad de vida que cada ciudadano se merece”, señala el informe oficial.

El presidente de Bolivia participará mañana de la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque.

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Crisis

El 20 de julio pasado, el gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas sindicales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aunque algunos sectores ratificaron que mantendrán las protestas.

La Central Obrera Boliviana (COB) declaró a principios de mayo una huelga laboral y un bloqueo de carreteras, para rechazar la falta de soluciones gubernamentales a la crisis económica, la más grave en 40 años.

La medida provocó carestía de alimentos, medicinas y combustibles en varias ciudades, principalmente en La Paz y su vecina El Alto.

Mario Argollo, máximo líder de la COB, declaró el viernes por la noche que “desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional”. Hay “compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito” agregó.

Paz saludó el acuerdo, al afirmar que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.

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Los campesinos, indígenas, y trabajadores de fábricas y de minas que se unieron a las protestas exigían la dimisión del gobernante.

El gobierno de Paz abrió la semana pasada un diálogo con Argollo. Mesas de trabajo funcionaron entre los sindicalistas y ministros para alcanzar el acuerdo de este viernes.

Los cortes de rutas llegaron a ser más de un centenar. Hasta ahora han disminuido a la mitad y el gobierno espera que vayan descendiendo en el curso de las próximas horas.

Sin embargo, los indígenas y campesinos del sindicato Túpac Katari de los Andes bolivianos y los cocaleros del Chapare (centro), el feudo del expresidente Evo Morales (2006-2019), han decidido mantener la presión.