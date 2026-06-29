Ya están mejor: Diputados cartistas defenderían escandalosa bonificación extra en vez de pagar remedios

Mañana la Cámara de Diputados tiene previsto tratar como 4º punto del orden de su sesión convocada para las 9:00 el proyecto de ley “que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”, cuyo eventual rechazo ya adelantó hoy el diputado cartista Yamil Esgaib.

El proyecto se planteó ante el escándalo que saltó a la luz en marzo pasado, cuando mientras el gobierno de Santiago Peña planteaba someter a la ciudadanía a una “economía de guerra”, resulta que altas autoridades se habían autoasignado millonarios sobresueldos mediante la figura de la “bonificación por responsabilidad”.

El extremo de la desvergüenza fue el caso del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que además de cobrar al mes G. 42.201.900 en concepto de dieta y gastos de representación, se autoasignó G. 21.100.950 extras como “bonificación por responsabilidad”, pasando a cobrar al mes G. 63.302.850.

Tras ser descubierto, Bachi se vio forzado a anular administrativamente el escandaloso cobro, gesto que no tuvieron los ministros del Ejecutivo que siguen cobrando campantemente dicho monto hasta ahora.

En ese contexto, surge este proyecto de ley que plantea prohibir -apenas para este año- este escandaloso beneficio y destinar esos recursos al pago de la millonaria deuda con farmacéuticas que ronda los US$ 1.000 millones (monto estimativo ya que varía periódicamente).

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Alegan que es “injusto” cortar el privilegio

El diputado cartista Yamil Esgaib dijo que el ahorro y redireccionamiento de ese dinero para salud seria mínimo, y que supuestamente la ley es muy amplia y plantea una “injusticia” para algunos funcionarios que “cobran poco”.

“Abarca demasiado, tiene que ser un reglamento un poco más estricto y sobre la gente que corresponde. Abarca todos los estamentos y hay que revisar bien. Yo creo que hay un perjuicio a gente inocente que no corresponde”, alegó Esgaib defendiendo el privilegio.

El proyecto en cuestión en realidad beneficia principalmente a altas autoridades, pero para el cartista, para más “revisando el presupuesto no es demasiado grande el porcentaje que se va en eso anualmente”.

También alegó en favor de los funcionarios que gozan de este beneficio diciendo que “no podemos cortar de un día para otro (ese monto), ya que hay una proyección de gasto que tiene una familia en base a un salario que va a recibir”.

Sin embargo, no fue igual de empático con el ciudadano que debe costear con sus impuestos este beneficio y para colmo, se le niegan en los hospitales públicos medicamentos e insumos.

El mismo dijo que si no alcanza para la compra de medicamentos “es por la corrupción”, embarrando de paso al gobierno de Santiago Peña como parte de esa corrupción y que este monto que se pretende redireccionar a salud, no es nada comparado con los “miles de millones de dólares que se están mal utilizando y malversando en otras instituciones”.

Siempre fue una “cortina de humo”, afirma Benítez

Por su parte, el diputado Raúl Benítez (Independiente) reclamó que la Cámara de Diputados enterró el proyecto alternativo que habían planteado ellos, que además de estas bonificaciones proponía eliminar otros gastos supérfluos, como gastos en catering (bocaditos y bebidas), en regalos y otros.

Acotó que justamente “Bachi” Núñez planteó este otro proyecto como una “cortina de humo”, lo cual se confirma como tal ahora ya sea con la dilación o incluso el eventual rechazo.

Este proyecto en estudio “partió ‘malparido’ por Bachi Núñez, que fue el primer desubicado que tuvo este congreso al autoasignarse ese aumento en bonificaciones como se autoasignó, y él tira un globosonda con este proyecto, que encima es por tiempo limitado, que es una bomba de humo diría, pero para tratar un poco de decir que ellos están interesados en mejorar el gasto público.

El mismo insistió en que incluso en el caso de que prospere el proyecto, sería solo una “cortina de humo” para intentar tapar todos los escándalos de malos manejos de este gobierno.

“En estos meses saltaron irregularidades en el Instituto de Previsión Social, en Itaipú. No sabemos si Mitic usó o no dinero público para financiar una campaña de odio. Esta bomba de humo que nos traen acá que va a ser por tiempo limitado y es para es que el mismo Basilio Núñez se ponga un salvavidas, ya que nos está distrayendo de las conversaciones reales sobre el uso del dinero público, que es el malgastado que hicieron en este periodo”, dijo.