Esgaib viajó al Caribe con fondos públicos para congreso cristiano de derecha

Bajo el lema central “Con la Biblia en el centro”, el diputado Yamil Esgaib (ANR,HC) presentó el reporte de su participación del denominado “Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia”, llevado a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 13 de marzo. Su viaje y participación fue pagado con fondos públicos autorizado por el presidente de la Cámara Baja Raul Latorre (ANR, HC).

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La presentación de dicho informe es obligatorio después que un legislador viaje con fondos pagados por los contribuyentes.

Por un caso similar en abril de 2020 fue expulsada de la Cámara de Senadores Eugenia Bajac (PLRA) por uso indebido del dinero del contribuyente y tráfico de influencias al retirar viático y pasajes para viajar a un encuentro no parlamentario de pastores evangélicos en la ciudad de Guatemala, que se suspendió. Bajac entonces viajó a Perú a un evento similar. En dicho caso ella también ordenó a la delegación diplomática en dicho país que la trasladen como si fuera una mandataria.

Yamil al Caribe

Si bien la planilla de viáticos de la Cámara de Diputados todavía no fue actualizada con los costos de Yamil Esgaib, el viaje de Paraguay a Santo Domingo en promedio ronda los G. 4.500.000 millones y en la web del evento señala que la inscripción completa era de US$ 520, es decir unos G. 3.276.000, lo que sumado rondaría los G. 8 millones.

El legislador, quien junto a su familia tiene prohibido viajar a Estados Unidos y quien se ha caracterizado por casos de nepotismo con sus hijas, sostuvo en su informe que dicho Congreso promueve la protección de la vida humana, la institucionalidad de la familia y las libertades inherentes e inalienables del ser humano desde la cosmovisión cristiana.

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Pese a su cristianismo, el privilegiado diputado cartista acarrea hace años una reclamación judicial por deudas en concepto de alquiler al club Guaraní y ubicó a su “nepobaby” en un cargo en Reino Unido donde estudia.

El parlamentario suspendido 30 días del Parlamento por sus agresiones a colegas y periodistas, destacó que el principal ponente fue el conferencista argentino de derecha Agustín Laje en cuya exposición habló sobre los gobiernos de Donald Trump de EEUU; de Javier Milei de Argentina, del ex presidente del Brasil Jair Bolsonaro y el presidente Antonio Kast de Chile entre otros.

Esgaib recalcó que dicho congreso nació en el 2017 y ha desarrollado varias estrategias como la creación de la Unión Iberoamericana de Parlamentos Cristianos “siendo la única organización cristiana que está luchando en estos espacios tan complejos y restringidos”.

El otrora impulsor del denominado proyecto de ley de “Corrupción Premiada”, que planteaba reducir penas para los que roban al Estado tras devolver parte del dinero, sostuvo que este congreso abordó como principal tema el rol de los legisladores, sociedad civil e iglesias en defensa de la vida y la familia.

El legislador también destacó en su informe que el evento contó con la intervención especial del experto Rigoberto Hidalgo y que el presidente de dicho congreso, Aarón Lara, enfatizó la importancia de que los legisladores con formación en principios cristianos, participen activamente en parlamentos para defender valores inmodificables, como el derecho a la vida.