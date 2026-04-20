Política
20 de abril de 2026 - 15:15

Bachi Núñez suprime incentivos a funcionarios tras escándalo por bonificaciones millonarias

El presidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, Basilio Núñez. EFE/Juan Pablo Pino
El presidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, Basilio Núñez. EFE/Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, resolvió eliminar los incentivos para funcionarios del Senado en medio de la controversia por el cobro de millonarias bonificaciones que lo involucraron directamente y al cual renunció tras publicaciones periodísticas. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 2.016 del 20 de abril de 2026, comunicada a través de la Gerencia General de Capital Humano, que deja sin efecto el artículo 46 de la Resolución N° 1.760/2023.

Por ABC Color

La disposición suprime los denominados “incentivos”, que otorgaban beneficios a funcionarios del Congreso, entre ellos: un día hábil libre por cumpleaños, permisos por obtención de títulos de grado o posgrado. Éste último insólito: reconocimientos por logros públicos.

Desde la administración del Senado se ordenó a todas las dependencias dar cumplimiento inmediato a la nueva normativa.

Circular de la Cámara de Senadores.
Circular de la Cámara de Senadores.

La medida llega tras la publicación de que Núñez habría percibido cerca de G. 300 millones en concepto de “bonificaciones por responsabilidad” entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

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Estos montos habrían superado los límites establecidos por la normativa vigente, lo que generó una fuerte reacción política y mediática.

Tras la exposición pública del caso, el titular del Congreso se vio obligado a renunciar a dichas bonificaciones.

Giro político en medio del debate por el gasto público

La decisión de eliminar incentivos se da en un contexto de creciente presión sobre el gasto estatal, especialmente en lo relacionado a bonificaciones y beneficios dentro del sector público y en el marco de la “economía de guerra”.

Aunque la resolución implica un recorte directo de beneficios, surgen interrogantes sobre su impacto real. Por un lado, se interpreta como una señal política tras el escándalo que involucró al propio Núñez. Por otro, sectores de la oposición consideran que el foco debería estar en las bonificaciones de alto monto y no en incentivos menores.

La eliminación de incentivos se suma a un clima de creciente escrutinio sobre el uso de recursos en el Poder Legislativo.