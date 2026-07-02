Algunos de los datos que Peña ignoró en su informe de gestión, según Líder Amarilla

El senador liberal Líder Amarilla sostuvo este jueves que el informe anual presentado por el presidente Santiago Peña ante el Congreso mostró una realidad distinta a la que, según dijo, vivimos diariamente los paraguayos.

“Estaba todo tan lindo que tuve que preguntarles a los colegas: ‘¿Qué país estaban pasando en este informe, presidente?’. Porque esto que está diciendo realmente no se ajusta a nuestra realidad”, expresó.

El legislador aseguró que el Gobierno resaltó algunas obras ejecutadas, pero evitó mencionar los problemas que, a su criterio, persisten en áreas clave como salud, infraestructura y administración de los recursos públicos.

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Manejo de la deuda y las obras públicas

Amarilla afirmó que el informe presidencial dejó de lado el fuerte crecimiento del endeudamiento del país y las obligaciones pendientes con empresas contratistas.

Aseguró que durante los últimos tres gobiernos, administrados por el Partido Colorado, la deuda externa pasó de US$ 2.600 millones a aproximadamente US$ 22.000 millones.

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También cuestionó la ejecución de obras públicas y aseguró que el porcentaje de caminos asfaltados sigue siendo bajo.

“Hay 78.000 kilómetros de rutas en el Paraguay, según informe oficial. Solamente están asfaltados 10.600 kilómetros. Solamente el 13% de las rutas están asfaltadas en nuestro país”, afirmó.

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El senador agregó que muchas obras presentan problemas de calidad y eso implica que en ocasiones se hacen dos a tres préstamos para asfaltar la misma ruta en muy poco tiempo. Además, recordó que el Estado mantiene deudas con las empresas vialeras.

“El costo de las rutas es de más de 1 millón de dólares por kilómetro, mientras que los países de la región cobran aproximadamente 500.000 dólares por kilómetro y una ruta de calidad. Acá nuestras rutas se rompen en seis meses”, manifestó.

“No se puede salir de la pobreza con G. 400.000 al mes”

Uno de los principales cuestionamientos del parlamentario estuvo dirigido a las cifras sobre reducción de la pobreza mencionadas por el presidente anoche.

“Si uno tiene 400.000 guaraníes en su bolsillo en el mes ya salió de la pobreza (según las estadísticas de Peña)”, expresó considerando que ese es el monto utilizado para considerar que una persona ya dejó la pobreza.

“Nadie vive con 370.000 guaraníes en el mes o con 700.000 guaraníes mensualmente. Por eso digo que son números irreales, son fantasiosos, no se ajustan a la realidad”, afirmó.

Más adelante insistió en que “con 13.000 guaraníes por día no se sale de la extrema pobreza y con 30.000 guaraníes por día no se sale de la pobreza”.

Acusa al Gobierno de “maquillar” los indicadores

Amarilla sostuvo que el Ejecutivo presenta como un logro la salida de personas de la pobreza gracias a programas sociales y pensiones, aunque considera que eso no modifica realmente sus condiciones de vida. “Eso no es cierto. Es un maquillaje de la información”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el presidente “maquilla los informes” y que los datos expuestos durante su mensaje ante el Congreso “no se ajustan a la realidad”.

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“Cuando me dicen que mejoró mucho, no mejoró nada. Se maquillan los informes”, concluyó el senador.

Amarilla también cuestionó las referencias del presidente al transporte público y al proyecto del tren de pasajeros. Afirmó que, pese a las leyes aprobadas y a los recursos destinados al subsidio del sector, los usuarios no perciben mejoras concretas en el servicio.

“Se sigue pagando subsidio a unos transportistas, un monto altísimo (...) ¿y dónde está la mejoría en el transporte público?”, se preguntó.

Sobre el tren eléctrico, sostuvo que el presidente habló de “una ilusión” y afirmó que el proyecto aún no registra avances tangibles. “Hasta el momento no hay ni una vía, no hay nada. Hay unas leyes que se modificaron (...) ¿dónde están los trenes?, ¿dónde están las vías?, ¿qué se hizo? Nada, no se hizo”, expresó.