Cinco intendentes renuncian en Paraguarí en medio de pujas electorales

En los distritos de San Roque González y Sapucái, entre hoy y mañana, se prevé el tratamiento de las renuncias de los ejecutivos municipales, quienes aspiran a la reelección en el cargo. En tanto, en el distrito de Quyquyhó, la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) renunció al cargo tras presentar su candidatura a la concejalía municipal.

En Sapucái, el intendente Ariel Lilo Monges Espínola (ANR-HC) presentó su renuncia en el marco del proceso de transición administrativa. El pedido será tratado en la sesión prevista para esta tarde, donde además se definirá al nuevo intendente interino.

En San Roque González, el intendente Emmanuel Morán (Alianza) renunció para competir nuevamente por la jefatura comunal. La Junta Municipal convocó a sesión para mañana, ocasión en la que se tratará su dimisión y se elegirá a quien culminará el periodo.

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El caso más complejo se registra en Quyquyhó, donde la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC), con arresto domiciliario por una causa de presunto enriquecimiento ilícito en perjuicio de la comuna, también presentó renuncia. Corvalán busca una banca en la Junta Municipal.

El tratamiento de su renuncia presenta dificultades institucionales, ya que el presidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC), también se encuentra imputado y con prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

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Debido a ello, solicitó que la sesión extraordinaria se realice hoy en su domicilio. La convocatoria está prevista para hoy a las 17:00, donde además se prevé la reorganización de la mesa directiva.

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Nuevos intendentes

En el distrito de Pirayú, la intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA) renunció al cargo para postularse como candidata a concejal municipal. En su reemplazo, la Junta Municipal designó como intendenta interina a la concejal liberal Débora Osorio.

En Mbuyapey, el intendente y candidato de la Lista 1 de la ANR, Luis Carlos Rojas, también renunció para concentrarse en su campaña de reelección.

La Junta Municipal nombró como intendente interino al concejal liberal Juan Carlos Barreto.