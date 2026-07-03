Política
03 de julio de 2026 a la - 13:50

Cinco intendentes renuncian en Paraguarí en medio de pujas electorales

Ocho mujeres del departamento de Paraguarí buscan llegar a la intendencia en distintos distritos, marcando una mayor participación femenina en la política local.
En el departamento de Paraguarí cinco intendentes renuncian a sus cargos.Emlce Ramírez

PARAGUARÍ. Cinco intendentes del noveno departamento de Paraguarí renunciaron a sus cargos de cara a las elecciones municipales de octubre. Tres de ellos buscan la reelección, mientras que dos pretenden candidaturas a concejalías municipales.

Por Emilce Ramírez

En los distritos de San Roque González y Sapucái, entre hoy y mañana, se prevé el tratamiento de las renuncias de los ejecutivos municipales, quienes aspiran a la reelección en el cargo. En tanto, en el distrito de Quyquyhó, la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) renunció al cargo tras presentar su candidatura a la concejalía municipal.

Ariel Lilo Monges Espínola (Lista 2N-HC), actual intendente de Sapucái, fue confirmado por el TREP como ganador de las internas de la ANR y buscará su reelección.
Ariel Lilo Monges busca ser reelecto en el cargo de intendente.

En Sapucái, el intendente Ariel Lilo Monges Espínola (ANR-HC) presentó su renuncia en el marco del proceso de transición administrativa. El pedido será tratado en la sesión prevista para esta tarde, donde además se definirá al nuevo intendente interino.

En San Roque González, el intendente Emmanuel Morán (Alianza) renunció para competir nuevamente por la jefatura comunal. La Junta Municipal convocó a sesión para mañana, ocasión en la que se tratará su dimisión y se elegirá a quien culminará el periodo.

El intendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón
Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza) renunció y pugna por su reelección a la intendencia.

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El caso más complejo se registra en Quyquyhó, donde la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC), con arresto domiciliario por una causa de presunto enriquecimiento ilícito en perjuicio de la comuna, también presentó renuncia. Corvalán busca una banca en la Junta Municipal.

El tratamiento de su renuncia presenta dificultades institucionales, ya que el presidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC), también se encuentra imputado y con prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (Añetete), esposa del imputado diputado Esteban Samaniego.
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC).

Debido a ello, solicitó que la sesión extraordinaria se realice hoy en su domicilio. La convocatoria está prevista para hoy a las 17:00, donde además se prevé la reorganización de la mesa directiva.

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Nuevos intendentes

En el distrito de Pirayú, la intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA) renunció al cargo para postularse como candidata a concejal municipal. En su reemplazo, la Junta Municipal designó como intendenta interina a la concejal liberal Débora Osorio.

Cynthia Rafaela Godoy de Egusquiza, Candidata por el PLRA, Lista N°2
Cynthia Rafaela Godoy de Egusquiza, intendenta liberal, quien renunció para postularse a la concejalía de Pirayú.

En Mbuyapey, el intendente y candidato de la Lista 1 de la ANR, Luis Carlos Rojas, también renunció para concentrarse en su campaña de reelección.

El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.
El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.

La Junta Municipal nombró como intendente interino al concejal liberal Juan Carlos Barreto.