Polémica en Quyquyhó: presidente de la Junta con arresto domiciliario traslada sesión a su casa

La convocatoria fue realizada por el titular de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC), mediante la Resolución N.º 1, en la que invoca una situación de “fuerza mayor” debido a la medida judicial de arresto domiciliario que pesa sobre él. Alega que dicha situación le impide trasladarse hasta la sede municipal. Por esta razón, dispone que la sesión extraordinaria se lleve a cabo hoy a las 17:00 en su vivienda particular.

Bareiro Bogarín se encuentra procesado por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lesión de confianza, junto al diputado Esteban Martín Samaniego.

En la misma causa también están involucrados otros familiares y autoridades, entre ellos la madre del legislador, Blanca Álvarez, y la intendenta municipal Patricia Corvalán (ANR-HC), además de otros acusados por un supuesto desvío de G. 1.109 millones en perjuicio de la Municipalidad local.

Orden del día bajo fuerte tensión política

La sesión extraordinaria convocada por el presidente de la Junta prevé el tratamiento de temas considerados “urgentes e impostergables”, vinculados a la continuidad institucional del gobierno municipal.

Entre los puntos centrales figuran la elección de la nueva mesa directiva de la Junta Municipal y el tratamiento de la renuncia presentada por la intendenta Corvalán, quien también se encuentra bajo arresto domiciliario en el mismo proceso judicial.

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La resolución establece que la convocatoria se realiza “por única vez” y ad referéndum del pleno del órgano legislativo.

Intendenta renunciante y candidata en plena crisis

La intendenta Corvalán, igualmente imputada en la causa, presentó su renuncia al cargo en medio del proceso penal y en un escenario político altamente sensible. Pese a su situación judicial, también figura como candidata a la Junta Municipal, y pugnará por dicho cargo en las próximas elecciones, lo que agrega un nuevo capítulo de tensión al escenario político local.

Rechazo y advertencias de ilegalidad

La decisión de realizar la sesión en el domicilio del presidente generó un inmediato rechazo en un sector minoritario de la Junta Municipal, que cuestiona la legalidad del procedimiento.

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Los concejales colorados Raúl Correa y Sergio Bobadilla adelantaron que no participarán de la convocatoria, al considerar que se trata de una maniobra irregular y fuera del marco institucional.

“El presidente del órgano deliberativo es el único que está impedido de ejercer la función, no la Junta. Corresponde que convoque el vicepresidente Osvaldo Solis (ANR-HC) y que la sesión se realice en la sede municipal”, cuestionó Bobadilla, al advertir sobre la validez de las decisiones que puedan adoptarse.

El sector alineado a la intendenta Corvalán mantiene la mayoría dentro del cuerpo legislativo municipal. Integran este bloque los concejales todos del cartismo, Gustavo Javier Aliendre, Osvaldo Samaniego, Osvaldo Solís, Ronald Samaniego, Patrocinio Medina y Alcides Bogarín.