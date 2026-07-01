Esposa y madre del diputado Esteban Samaniego con arresto domiciliario por chicaneras

El juez Osmar Legal ordenó el arresto domiciliario y la colocación de tobillera electrónica para la esposa del cuestionado diputado cartista Esteban Samaniego; Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, debido a las reiteradas chicanas presentadas para evitar la audiencia preliminar en el marco de un presunto desvío de G. 1.109 millones del dinero de los contribuyentes.

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También se ordenó el arresto domiciliario para la madre del parlamentario, Blanca Álvarez, y para la actual candidata a intendente de Quyquyhó del Partido Colorado Ruth Mercedes Medina Yegros, quienes están acusadas en la causa Esteban Samaniego sobre lesión de confianza.

Asimismo, se ordenó prisión domiciliaria y colocación de tobilleras para el empresario Andrés Alfredo Arrúa Brítez, y para los funcionarios municipales; Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.

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Todas estas personas están acusadas en la causa en donde se investiga un desvío de dinero de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el actual diputado Esteban Samaniego fungía de intendente en el 2015.

En la causa, el diputado sigue zafando debido a que sus colegas parlamentarios no aprobaron su desafuero.

El Ministerio Público acusó a catorce personas en la causa y pidió que se eleve a juicio oral y público en diciembre del 2024, sin embargo, desde entonces los procesados se turnan para evitar la audiencia preliminar.