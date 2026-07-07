“Le haría muy bien descansar unos 60 días”: Dionisio Amarilla apunta contra Celeste tras el caso Mbappé

La expresión surge en medio de versiones que circulan en el Congreso. Fuentes legislativas señalaron que el senador Dionisio Amarilla (PLRA) estaría operando fuertemente para impulsar un eventual pedido de pérdida de investidura contra Celeste Amarilla (PLRA), luego de las repercusiones nacionales e internacionales generadas por sus publicaciones en redes sociales.

Aunque durante una entrevista evitó confirmar que exista una decisión tomada sobre una sanción legislativa, dejó abierta la puerta al señalar que una suspensión temporal podría ser beneficiosa.

“Sería hilar muy fino, aunque le haría muy bien hacerle descansar unos 60 días”, expresó.

La senadora Celeste Amarilla, entonces diputada, fue suspendida en octubre de 2020 por la Cámara de Diputados por afirmar que varios de sus colegas compraron sus bancas en el Congreso con “dinero sucio”. Esta sanción fue de 60 días sin goce de dieta.

Cuestionó que Celeste Amarilla no se retractara

Al analizar el conflicto, Dionisio Amarilla sostuvo que la polémica pudo haberse evitado si la legisladora reconocía rápidamente que se había excedido.

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“Hubiese gustado que ella cuestione la actitud de los jugadores franceses sin llegar al descontrol. Hoy esto movilizó a numerosas instituciones y organizaciones. Ella no terminó reconociendo que se excedió en su espíritu”, manifestó.

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También lamentó que el episodio terminara escalando al plano diplomático. “Lamento de corazón que haya terminado blanqueando esos exabruptos que se dieron en esa competencia deportiva. Si se hubiese retractado apenas surgió todo esto, no hubieran salido tantos comunicados”, afirmó.

Rechazó ser racista

Consultado sobre las acusaciones de Celeste Amarilla, quien sostiene que también fue víctima de expresiones discriminatorias por parte de su colega, Dionisio Amarilla rechazó esa calificación.

“No me considero racista. Tengo familiares, mi hermana está casada con un extranjero y mi sobrino es de piel bien oscura”, respondió.

Además recordó que, durante años, fue blanco de críticas de la senadora. “Celeste Amarilla es la que más veces me ofendió. Muchas veces no respondía y en otras respondía con cariño”, señaló.

El caso Mbappé generó repercusiones internacionales

La controversia comenzó luego del partido entre Paraguay y Francia, cuando Celeste Amarilla publicó en redes sociales una serie de comentarios contra Kylian Mbappé, entre ellos la expresión “camerunés colonizado”, además de otras frases ampliamente cuestionadas por su contenido racista.

El delantero francés respondió públicamente calificando a la legisladora paraguaya como una “mujer despreciable” e “indigna de su cargo”, asegurando además que sus declaraciones dañaban la imagen de Paraguay ante el mundo.

El episodio trascendió el ámbito deportivo y derivó en repercusiones diplomáticas. El presidente francés Emmanuel Macron manifestó su respaldo al capitán de la selección de Francia, mientras que la Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que repudió las expresiones de la senadora y marcó distancia de sus declaraciones.

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Las declaraciones de Dionisio Amarilla alimentan las versiones sobre un eventual avance de sectores del Senado para impulsar medidas disciplinarias contra Celeste Amarilla.

Por el momento no existe una iniciativa presentada oficialmente, aunque en el Congreso ya circulan conversaciones sobre posibles sanciones, sobre todo por parte del cartismo que en varias oportunidades amagó con expulsar a su colega, así como ya ocurrió en el periodo pasado cuando era diputada y afirmó que varios parlamentarios sentados en sus bancas ingresaron con dinero sucio.