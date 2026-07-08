Esto dijo Peña sobre la controversia entre Celeste Amarilla y Mbappé

Aunque el Gobierno ya se adelantó con un comunicado repudiando las declaraciones de Celeste Amarilla, consideradas racistas por numerosos organismos internacionales, hoy el presidente Santiago Peña volvió a sentar postura al respecto.

Acerca del pedido de sanciones para Amarilla, dijo que la discusión es del ámbito legislativo. “La senadora ya ha hecho sus declaraciones, no quiero ahondar más en este tema, pero reivindico el rol del Paraguay de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos, la libre expresión y siempre en contra de todo tipo de discriminación”, manifestó.

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Reiteró que la aplicación de la ley no depende del Poder Ejecutivo y que lo que realizó la parlamentaria queda en el ámbito legislativo.

Recordó que en el 2023 él reglamentó la ley que castiga actitudes racistas en Paraguay y que el país históricamente demostró hospitalidad y amabilidad con el extranjero en general.

Resaltó que una demostración de eso es la gran cantidad de buenos comentarios que recibió Paraguay en los últimos años luego de la organización de varios eventos deportivos internacionales.

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Finalmente, señaló que Paraguay siempre recibió de manera muy amable al extranjero, indistintamente de su nacionalidad o creencia, y eso se ve en el aumento de la inmigración que se viene registrando en los últimos años.