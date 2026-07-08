Bachi Núñez anuncia declaración del Senado para responsabilizar a Celeste Amarilla por el caso Mbappé

La decisión surge en medio de la creciente presión internacional generada por los comentarios racistas de la legisladora liberal, que derivaron en un fuerte repudio del propio Kylian Mbappé, un comunicado oficial del Gobierno paraguayo y el anuncio de acciones legales por parte de la Federación Francesa de Fútbol.

El cartismo pretende ahora que el Senado siente postura mediante una declaración política que deslinde responsabilidades institucionales y responsabilice exclusivamente a Celeste Amarilla por sus manifestaciones ante el revuelo internacional.

Consultado sobre la posibilidad de emitir una declaración, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez confirmó que ya existen conversaciones entre distintas bancadas.

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“Estamos hablando con colegas de diferentes bancadas y tratar de que el Senado se pronuncie a través de un proyecto de declaración”, afirmó.

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El titular del Congreso aclaró que el objetivo no es intervenir en la disputa personal entre Amarilla y Mbappé, sino fijar una posición institucional.

“Yo no me voy a involucrar en la pelea Celeste-Mbappé. El Senado se va a pronunciar sobre los dichos de una integrante, que no representa lo que el Senado piensa”, sostuvo.

“Afecta la imagen del país”

Bachi Núñez justificó la necesidad de un pronunciamiento señalando que el caso trascendió ampliamente las fronteras paraguayas.

“Basta mirar la repercusión mundial que tiene. En casos menos relevantes han salido proyectos de declaración y en este caso corresponde que el Senado se pronuncie”, expresó.

El presidente del Senado también reconoció que el episodio genera un impacto negativo sobre la imagen internacional de Paraguay.

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“Uno siempre es legislador, independientemente de que esté en su casa o en otra actividad. Fuimos electos para eso. Lo que estamos opinando tiene una relevancia mundial. Entonces afecta de por sí la imagen del país”, manifestó.

Añadió que solicitarán un debate libre en la Cámara Alta para discutir el tema y posteriormente emitir un pronunciamiento oficial.

El cartismo busca despegar al Congreso del escándalo

El proyecto de declaración será tratado en el espacio de mociones sobre tablas y buscará dejar constancia de que las expresiones de Celeste Amarilla fueron realizadas a título personal y que el Senado rechaza cualquier manifestación discriminatoria o racista.

“Vamos a tratar este punto y vamos a pronunciarnos sobre este hecho que sucedió y que está acaparando todas las noticias mundiales”, afirmó.

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Durante la conferencia de prensa, periodistas consultaron a Bachi Núñez sobre expresiones atribuidas en 2023 al entonces senador Dionisio Amarilla, quien había realizado comentarios considerados discriminatorios.

Ante ello, el presidente del Senado respondió que revisarán el historial de Celeste Amarilla y evitó profundizar sobre otros episodios.

Cuando se le preguntó si el Senado tiene autoridad moral para condenar el racismo, respondió: “No tengo la autoridad moral, si es que querés escuchar eso, no tengo”.

Pese a esa admisión, insistió en que el Congreso debe pronunciarse debido al alcance internacional que adquirió la polémica.

El polémico cruce

La controversia comenzó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó en redes sociales una serie de expresiones ofensivas y de contenido racista contra Mbappé, a quien calificó, entre otros términos, de “camerunés colonizado”.

El delantero francés respondió calificando a la legisladora paraguaya como una “mujer despreciable” e “indigna de su cargo”. Posteriormente, la Federación Francesa de Fútbol anunció acciones legales y el Gobierno paraguayo emitió un comunicado oficial repudiando las declaraciones de la senadora.