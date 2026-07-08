Nano Galaverna tilda de “violenta y discriminatoria” a Celeste Amarilla tras ataques a Mbappé

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna arremetió contra su colega, Celeste Amarilla, tras las recientes declaraciones de la legisladora en contra del futbolista francés Kylian Mbappé.

Galaverna fue contundente al señalar que este comportamiento no resulta una novedad, calificando a la senadora como una persona “violenta” y con una marcada tendencia a la actitud discriminatoria.

“Sabemos que Celeste Amarilla es una persona violenta, que siempre tuvo una actitud denigrante hacia todas las personas que se le cruzan en su vida”, sentenció el parlamentario.

Uno de los puntos centrales abordados por Galaverna es el impacto negativo que generan este tipo de expresiones en la imagen del Poder Legislativo paraguayo.

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El senador enfatizó que los legisladores poseen una investidura las 24 horas del día, lo que implica una responsabilidad que, a su criterio, Amarilla no está cumpliendo al realizar manifestaciones personales que son trasladadas al ámbito público como si fueran el sentir de todo el cuerpo colegiado.

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“Es una declaración netamente personal y no es el sentir del Senado de la Nación. Lastimosamente, ella hizo esas declaraciones y se nos mete a todos en la misma bolsa”, remarcó.

El rol de la Cancillería

Ante la consulta sobre si era necesario un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería Nacional, Galaverna respaldó la medida. Sostuvo que, tras el repudio del gobierno francés, era imperativo que el Estado paraguayo interviniera para evitar un conflicto diplomático mayor.

“En ese caso fue acertada la intervención de la Cancillería para mantener la diplomacia y el buen relacionamiento entre ambos países”, puntualizó.

Al ser consultado sobre las acusaciones de discriminación (como insultos racistas) que recibe frecuentemente la propia senadora Amarilla, Galaverna afirmó no haber escuchado tales ataques hacia ella, pero sentenció que, de ser ciertos, los rechaza categóricamente.

“Siempre tenemos que manejarnos en el marco del respeto y la tolerancia dentro de este cuerpo de colegiados”, concluyó.