“Pagá lo que debés Gargamel”: Guaraní denuncia inexplicable freno a desalojo vinculado a Yamil Esgaib

Ayer, el Club Guaraní emitió un comunicado reclamando una vez más la dilación del desalojo de la empresa que explota el Bingo Guaraní (YEM S.A.), remarcando que la ley debería cumplirse más aún estando involucrado un legislador, como es el caso del diputado cartista Yamil Esgaib.

“La institución considera inadmisible que, existiendo una decisión judicial favorable, el inmueble continúe ocupado y explotado comercialmente por la sociedad demandada. La propiedad privada debe ser respetada, las resoluciones judiciales deben ser acatadas y el bien debe ser restituido a su legítimo propietario”, enfatiza el comunicado.

El club deportivo viene acarreando este litigio con la firma ligada a Esgaib desde hace años, donde, pese a no abonar el monto del alquiler, el bingo sigue operando, a pesar de que en dos instancias la justicia falló a favor de arrendatario.

“El caso cobra mayor relevancia pública al tratarse de una sociedad vinculada al Diputado Nacional Yamil Esgaib, cuya investidura exige el cumplimiento de la ley, el respeto a la propiedad privada y el acatamiento de las resoluciones judiciales”, enfatiza el comunicado.

Los propios hinchas del club han respaldado con manifestaciones a su institución, reclamando el pago de los adeudos pendientes y el desalojo del predio, pero ni siquiera eso ha tenido eco.

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Según remarca el Club Guaraní en su comunicado ya un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia de primera instancia a favor del desalojo de la firma, pero que ahora la empresa ha planteados incidentes que ellos consideran son meras chicanas que esperan que la Corte Suprema de Justicia deseche rápidamente para finalmente hacer cumplir la orden de desalojo.

“El Club Guaraní confía en que la Corte Suprema de Justicia resolverá conforme a derecho y permitirá que la causa continúe sin nuevas dilaciones, hasta hacer efectiva la restitución del inmueble. La institución seguirá firme en la defensa de su patrimonio y de los derechos que legítimamente le corresponden”, finaliza diciendo el comunicado firmado por la Comisión Directiva del Club Guaraní.