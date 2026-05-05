Intentan censurar ingreso a la prensa para evitar molestias a Yamil Esgaib

“Se comunica a los periodistas que realizan cobertura en la Cámara de Diputados que sus respectivos medios deberán enviar una nota dirigida al director general de Comunicaciones de la HCD, Roberto Samaniego (...)”, reza parte del comunicado remitido en el grupo de periodistas que normalmente cubren las sesiones de la Cámara Baja tras un episodio más de Yamil Esgaib y su reacción agresiva ante los comunicadores de prensa.

En el comunicado pusieron además como fecha tope para presentar la nota de los medios de comunicación el próximo 7 de mayo y exigieron que cada comunicador tenga un carnet identificatorio. El escueto comunicado a los periodistas no fundamentaba los motivos de la nueva disposición, ni incluía en qué ley o normativa se amparaba.

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“Dicha nota deberá ser remitida hasta el jueves 7 de mayo. Asimismo, cada profesional deberá portar su carnet de prensa vigente, correspondiente al medio al que representa”, reza otra parte.

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Tras las protestas firmes de profesionales de la prensa y la consulta al titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, sobre en qué ley se amparaban para restringir el trabajo de la prensa, un derecho consagrado en la Constitución Nacional, llamativamente la medida fue desarticulada.

Latorre alegó desconocer la medida hecha por sus subalternos y acto seguido, por el mismo medio en que se comunicó la censura, se informó que se dejaba sin efecto el amedrentamiento a los periodistas.

“Queda sin efecto, hasta nuevo aviso, la disposición referente a la presentación de notas de acreditación, mientras se evalúan y definen nuevas disposiciones”, indicaba la reculada.

Yamil Esgaib y la prensa

El diputado Yamil Esgaib desde que asumió su banca tiene un trato hostil hacia los periodistas que le consultan sobre los escándalos en los que está vinculado.

Ya tuvo una reacción violenta cuando periodistas le consultaron sobre su nepobaby con salario estatal en el Reino Unido y similar postura tuvo hoy cuando le preguntaron cómo hizo para recibirse de administrador de empresas en la Universidad Sudamericana en solo tres años, cuando la carrera exige como mínimo cuatro años para otorgar el título.

Existen sospechas que su título tiene la misma condición que el título de abogado de senador con permiso Hernán Rivas (ANR-HC).