El “humilde” Esgaib no paga ni su alquiler pero apoya repartir vivienda a Chaqueñito y otros políticos

El diputado cartista Yamil Esgaib alegó que “Chaqueñito” y otros legisladores “humildes” también tienen derecho a acceder a “vivienda accesibles” de mano del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo del cartista Juan Carlos Baruja, pese a que tanto senadores como diputados ganan al mes G. 37.900.000, mientras el salario mínimo es de G. 2.899.048 mensuales.

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“Por lo que escuchamos recién (denuncia del diputado opositor Raúl Benítez), los parlamentarios tenemos que ser multimillonarios y no tener derecho a una vivienda accesible de acuerdo a lo que estamos ganando... si somos solteros, venimos de una familia humilde, si no tenemos una propiedad privada propia, no tenemos derecho a acceder a eso. Los políticos tienen que ser todos millonarios y tienen que ser todos del Centenario", alegó Esgaib.

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El legislador precisamente, si no fuera por su condición de político cartista, no sería elegible para un crédito de vivienda, sobre todo, porque hace años la empresa empresa YEM S.A, ligada al legislador mantiene un litigio judicial con el Club Guaraní, que le reclama el pago de alquileres adeudados por más de G. 3.000 millones.

“La verdad es un disparate está denuncia, estamos perdiendo tiempo habiendo tantas cosas importantes”, consideró Esgaib, que intentó escuetamente defender al Chaqueñito, pero principalmente al gobierno de Santiago Peña.

El mismo dijo no querer “aburrir” con los argumentos legales y resumió su defensa a esta adjudicación diciendo que ellos son gobierno y que ellos fueron los que ganaron las elecciones.

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“Nuevamente asistimos a un juicio oral y público, haciendo de fiscal y juez, y lo que no entiende (el colega opositor) es que las instituciones del Estado hoy están bajo el gobierno que ganó elecciones, y lo está llevando adelante correctamente y como dicen las instituciones y la leyes, no hay nada fuera de la ley, se ha otorgado ese departamento en forma correcta a un ciudadano paraguayo que tiene legítimo derecho de también adquirir una propiedad", dijo Esgaib.

El “humilde” Esgaib, a diferencia de la mayoría de los paraguayos, tiene a varios de sus hijos ubicados en el Estado, pero el caso más reciente y escandaloso es el de su hija Magida Esgaib Zgaib, que fue contratada y asignada a la embajada paraguaya en Reino Unidos, donde justamente cursaba sus estudios universitarios.

Según las planillas oficiales, la retoña del legislador estuvo en el cargo hasta noviembre de 2024 con un salario de G. 22.098.000, siendo apenas bachiller.