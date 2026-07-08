Paraguarí: funcionarios despedidos y concejales reclaman pagos

Los once trabajadores del área de Aseo Urbano de la Municipalidad de Paraguarí denunciaron que fueron desvinculados verbalmente del servicio municipal. Presumen que la medida fue adoptada por el intendente Marcelo Simbrón (ANR-Añeteté), quien habría manifestado sentirse traicionado porque varios funcionarios ya no lo apoyaron en las internas partidarias del 7 de junio último, en las que buscaba la reelección.

Uno de los afectados, Ever Rodríguez, señaló que llegaron nuevamente este miércoles a la sede de la comuna con la intención de cobrar sus salarios. Esta situación afecta a los trabajadores del área de Aseo Urbano, a quienes se les adeudan más de cuatro meses de salario, por un monto superior a G. 60 millones, según su explicación.

Por su parte, Ramón Cáceres indicó que emplazaron hasta este miércoles al intendente, Simbrón, para regularizar la situación. De lo contrario, anunció que iniciarán acciones judiciales por despido injustificado, incumplimiento de contrato —ya que fueron contratados hasta agosto— y retención indebida de salarios.

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Otros 30 funcionarios con salarios atrasados

En una situación similar se encuentran 30 funcionarios administrativos. De ellos, 16 presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

Se trata de Héctor Bernal Molinas, Eladio Ramón Maravilla Pedrozo y Arminda Boschert de Cantero. Asimismo, faltan cobrar sus salarios atrasados Terecio Alberto Villasanti, Nilton Arnaldo Giménez, Narciso Haifuch Giménez, Dionicio Félix Ríos, Félix Juan Barchelo Torres, Bruno Argüello, Marina Cañete, Cristian Galeano Zacarías, Eladio Martínez Sosa, Olga Jara, Ricardo Pereira Palacios, José Rojas y Mirian Álvarez.

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Tras la denuncia, el grupo percibió ayer el salario correspondiente a febrero, aunque siguen pendientes los pagos de marzo, abril y mayo.

Millonaria deuda con concejales

Los concejales municipales María Cristina López, Sara Devigile, Rubén Fernández, todos de la ANR, y Gabriel Ramírez (PEN), quienes son críticos a la gestión del intendente Simbrón, manifestaron que la administración municipal les adeuda más de G. 156 millones en concepto de dietas y gastos de representación.

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Los ediles denunciaron el caso ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y solicitaron la aplicación de la Ley Nº 6784/2021. Según indicaron, dicha normativa faculta al MEF a retener fondos provenientes de entidades binacionales destinados al municipio afectado y a solicitar la intervención de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados para bloquear transferencias hasta la regularización de las obligaciones pendientes.

No obstante, afirmaron que hasta la este miércoles el MEF no intervino y continúa transfiriendo recursos al municipio con normalidad.

Intentamos hablar vía telefónica con el intendente Marcelo Simbrón Pintos sobre las denuncias formuladas por funcionarios y concejales, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.