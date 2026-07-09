Política
09 de julio de 2026 a la - 14:36

Celeste Amarilla denuncia el hackeo de su cuenta de Instagram

La senadora paraguaya Celeste Amarilla llega a una rueda de prensa este martes, en Asunción.
La senadora paraguaya Celeste Amarilla llega a una rueda de prensa este martes, en Asunción.Juan Pablo Pino

La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, denunció el hackeo de su cuenta de Instagram a través de su cuenta ofical de la red social X (extwitter). La legisladora estuvo involucrada en una polémica que escaló a nivel diplomático debido a sus expresiones racistas hacia el jugador de la selección de Francia, Kylian Mbappé, lo que incluso derivó en una investigación del Ministerio Público francés.

Por ABC Color

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la senadora liberal Celeste Amarilla denunció el hackeo de su cuenta de la red social Instagram.

“Comunico que fue Hackeada mi cuenta de Instagram posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy. Estoy dando los pasos necesarios para mi protección y de mis seguidores. Porfavor disculpen las molestias que pueda ocasionarles (sic)”, escribió.

Amarilla estuvo envuelta en una polémica que escaló a nivel diplomático luego de las respuesta del jugador de la selección de Francia, Kylian Mbappé, a sus expresiones racistas contra el futbolista.

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El Senado de Francia se pronunció al respecto mediante una nota dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, repudiando las expresiones racistas de la legisladora. Varios legisladores oficialistas y opositores también se sumaron al reproche por lo manifestado por Amarilla.

Celeste Amarilla transmite un mensaje en redes sociales, mostrando preocupación por el hackeo de su cuenta y su postura firme.
Celeste Amarilla informa sobre el hackeo de su cuenta de Instagram.

Francia investiga a Celeste Amarilla por expresiones racistas

La Federación Francesa de Fútbol también se pronunció al respecto repudiando los dichos de la legisladora.

También el Ministerio Público de Francia anunció una investigación contra la senadora por sus expresiones.