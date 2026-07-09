Contraloría: Zacarías Irún promete dejar fuera a postulantes con “antecedentes”

Con el inicio del proceso de evaluación de los candidatos a la Contraloría General de la República, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado recibirá desde este jueves a los postulantes en una serie de audiencias públicas.

Según explicó su presidente, Javier Zacarías Irún, el objetivo es realizar una selección basada en criterios técnicos y en el análisis de los antecedentes de cada aspirante, antes de emitir una recomendación al pleno.

Explicó que las audiencias se desarrollarán con grupos de diez postulantes por día, los lunes y jueves desde las 10:00, con acceso para los senadores, los medios de comunicación y la ciudadanía.

Sumarios descalificarían a postulantes

Zacarías Irún indicó que, además de escuchar las exposiciones de los candidatos, la comisión analizará en detalle el currículum y el historial de cada uno. Agregó que también verificarán si alguno de los postulantes tuvo sumarios u otros antecedentes administrativos. “Eso les descalificaría automáticamente”, advirtió.

Asimismo, adelantó que preparan un sistema de puntuación que tendrá en cuenta el legajo de los candidatos, la experiencia profesional, el desempeño en el sector público o privado y otros aspectos que serán considerados durante el proceso.

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No obstante, recordó que la decisión final corresponderá al pleno del Senado.

Niega que exista un candidato definido en la bancada

Consultado sobre versiones que señalan que el oficialismo ya tendría decidido respaldar la continuidad del actual contralor, Camilo Benítez, y del subcontralor, Augusto Paiva, Zacarías Irún negó que ese tema haya sido tratado.

“No existe tal cosa. Yo desmiento categóricamente eso. Yo, como integrante de la bancada de Honor Colorado y como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no he recibido absolutamente ninguna indicación. Nadie me habló sobre ese tema y tampoco lo hemos tratado absolutamente nada en la bancada”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que primero escucharán a todos los postulantes antes de iniciar cualquier debate político sobre la elección.

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“La Contraloría tiene que estar en manos de los mejores”

El senador también respondió a los planteamientos de algunos sectores de la oposición, que sostienen que la Contraloría debería ser encabezada por un representante opositor.

Zacarías Irún manifestó que no comparte ese criterio y consideró que el principal requisito debe ser la capacidad técnica y la integridad del candidato.

“Yo creo que la Contraloría tiene que estar en manos de los mejores, de aquella persona que califique técnicamente y tenga la ética y la moral para poder ocupar ese cargo”, expresó.

Añadió que la pertenencia a un determinado sector político no garantiza independencia ni transparencia.

Destaca la gestión de Camilo Benítez

Sobre el desempeño del actual contralor, Camilo Benítez, el presidente de la comisión dijo no tener objeciones a su gestión.

“Creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas al Ministerio Público. Han salido al tapete casos emblemáticos que la Contraloría General de la República ha hecho un estudio exhaustivo y ha hecho lo que correspondía en tiempo y en forma”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que esa valoración no implica una decisión anticipada, ya que la comisión evaluará a todos los candidatos. “Quizá hoy podamos ver en este número de personas que van a venir a hablar con alguien que eventualmente tenga un currículum mejor, igual, no sé, vamos a estudiar”, afirmó.

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La comisión elaborará un lista para el Senado

Zacarías Irún indicó que, una vez concluidas las audiencias, la Comisión de Asuntos Constitucionales elaborará una evaluación de los postulantes con un orden de mérito basado en los antecedentes analizados y las exposiciones realizadas.

Aclaró, sin embargo, que ese trabajo tendrá carácter de recomendación. “La Comisión también no es vinculante. Nosotros vamos a proponer, vamos a hacer el control constitucional de cada candidato que se presente y eso lo vamos a elevar al Senado”, concluyó.