Camilo Benítez defiende legalidad de postulación para un nuevo periodo y ratifica examen de Peña

El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este jueves a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para participar de las audiencias públicas de los candidatos al cargo. Antes de su presentación, Benítez conversó con la prensa y argumentó que su intención de buscar el rekutú se basa en la necesidad de consolidar una “siguiente etapa” en el proceso de modernización de la institución.

“Hace cinco años no teníamos nada en formato digital; la información no era pública. Hoy las rendiciones son digitales y transparentes”, alegó, adelantando que su plan estratégico para el futuro incluye la implementación de inteligencia artificial para predecir riesgos en el gasto público “antes de que inclusive ocurran”.

Rechaza inconstitucionalidad de su postulación

Al ser consultado sobre las declaraciones de parlamentarios que sostienen que un tercer periodo sería inconstitucional debido a que Benítez ya completó un mandato anterior tras la renuncia de Enrique García, el contralor se mostró en desacuerdo.

“Respeto su opinión, pero no coincido. Fui electo subcontralor en el primer periodo y electo contralor en el segundo. Todos los precedentes que existen de casos similares en Paraguay no toman ese itinerario como un periodo entero”, argumentó, citando como ejemplos los casos de intendentes y miembros del Consejo de la Magistratura.

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Ratifica examen de correspondencia de Santiago Peña

En otro momento, Camilo Benítez ratificó la validez del polémico examen de correspondencia del actual mandatario, asegurando que los cuestionamientos carecen de sustento técnico.

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“Es imposible maniobrar y era imposible maniobrar en sentido contrario. Él tenía todo su dinero en el sistema financiero, y de ahí la trazabilidad que hicimos. Todos los costos y los gastos fueron hechos por transferencias bancarias; es muy difícil no validar eso”, sentenció.

Agregó que, así como se tuvo el “coraje” de denunciar a figuras del propio Gobierno, como el titular de Petropar, se debe tener “la personalidad de poder firmar el examen de correspondencia de un funcionario que tiene en orden sus papeles”.

Defendió intervenciones en CDE y Asunción

Finalmente, Benítez se refirió a los dictámenes emitidos por su administración que propiciaron los pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este (administrada por Miguel Prieto) y Asunción (bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez).

“Era insostenible que estos intendentes sigan al frente de su comuna. Estaban imputados ya, tenían muchísimas denuncias. En Ciudad del Este, la utilización direccional de las transferencias sin concurso ni licitación; es muy fácil encontrar hechos de corrupción ahí. Lo mismo el endeudamiento en Asunción; todos vamos a tener que pagar esa cuenta”, criticó.

Benítez concluyó afirmando que no realizó ningún tipo de “lobby” ni envió mensajes a los parlamentarios para asegurar votos. “Tengo que intentar que mis actos hablen por mí mismo”, finalizó.

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