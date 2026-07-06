Camilo Benítez, Augusto Paiva y Jorge Ávalos Mariño abren audiencias para elegir cargos en Contraloría

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió poner en marcha desde este jueves 9, a las 10:00, el proceso de audiencias públicas para analizar a los candidatos que buscan ocupar los cargos de contralor y subcontralor general de la República, cuyas ternas deberán ser remitidas posteriormente a la Cámara de Diputados.

Las audiencias se desarrollarán todos los lunes y jueves, en grupos de diez postulantes por jornada. Cada aspirante deberá exponer su trayectoria profesional, su experiencia en materia de control público y las propuestas que plantea para el cargo.

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Entre los primeros diez convocados destacan el actual contralor Camilo Benítez, quien busca un nuevo mandato; el actual subcontralor Augusto Paiva; y el diputado Jorge Ávalos Mariño, además de otros aspirantes.

Verificarán cumplimiento de requisitos constitucionales

El listado de 49 postulantes fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. A partir de las audiencias, los senadores que integran el órgano asesor analizarán si cada candidato reúne las condiciones establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley N.º 276/94 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República para integrar las ternas.

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La Constitución, en su artículo 281, establece que el contralor y el subcontralor deben:

Ser de nacionalidad paraguaya.

Tener al menos 30 años de edad.

Poseer título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

Ser designados por la Cámara de Diputados a partir de ternas propuestas por la Cámara de Senadores, ambas por mayoría absoluta.

Asimismo, la Carta Magna dispone que ejercerán funciones por cinco años y podrán ser confirmados solo por un período más, bajo el mismo procedimiento constitucional.

Por su parte, la Ley 276/94 también establece impedimentos para acceder al cargo, entre ellos haber sido sancionado administrativamente durante el ejercicio de una función pública, contar con condenas por determinados delitos o mantener vínculos de parentesco con el presidente o vicepresidente de la República dentro de los grados prohibidos.

Líder Amarilla cuestiona la candidatura de Camilo Benítez

Uno de los puntos que generará debate es la candidatura del actual contralor, Camilo Benítez, quien busca continuar al frente del organismo.

El senador liberal Líder Amarilla, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostiene que esa postulación es incompatible con el artículo 281 de la Constitución Nacional, al entender que la norma permite únicamente una confirmación por un periodo adicional y prohíbe una nueva extensión sucesiva del mandato.

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El legislador considera que este aspecto deberá ser analizado durante el estudio de los requisitos de los postulantes.

Tras las audiencias, la Comisión emitirá un dictamen

Una vez concluidas todas las audiencias públicas, la Comisión elaborará un dictamen sobre los candidatos.

Habitualmente, el órgano asesor no recomienda nombres específicos para integrar las ternas, sino que informa cuáles de los postulantes cumplen los requisitos constitucionales y legales para continuar en el proceso.

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Posteriormente, el tema será incorporado al orden del día del Senado para que el pleno conforme las ternas que serán remitidas a la Cámara de Diputados.

Senado debe enviar las ternas antes del 1 de septiembre

El cronograma fue diseñado para cumplir con el plazo previsto en el artículo 45 de la Ley 276/94, que obliga al Senado a remitir las ternas a la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de septiembre.

Con ello, la Cámara Baja será la encargada de elegir, por mayoría absoluta, al próximo contralor y subcontralor general de la República para el período constitucional correspondiente.