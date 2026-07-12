IPS violó su propio reglamento y saltan pruebas del acomodo en favor de Ueno

La llegada de Santiago Peña a la presidencia en agosto de 2023 marcó el inicio de un vertiginoso y cuestionado ascenso para Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez) y con el cual Peña tenía relación societaria en Ueno Holding Saeca. En tiempo récord, y bajo la conducción en el Banco Central (BCP) de Carlos Carvallo –expresidente de la financiera Ueno hasta semanas antes–, la entidad obtuvo su permiso bancario y comenzó a absorber fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).

En setiembre de 2023, la previsional le inyectó sus primeros G. 70.000 millones. Para sostener el millonario flujo, el IPS inició un plan de desregulación quirúrgico.

En noviembre de 2023 modificó su matriz de inversiones para bajar los puntajes exigidos, cerrando Ueno Bank ese año con G. 250.170 millones bajo el control del nuevo banco. Para marzo de 2024, la previsional rompió formalmente las alertas de seguridad cuando los fondos depositados (G. 346.933 millones) superaron el tope del 100% del patrimonio efectivo de la entidad, violando el reglamento vigente desde 2005 que buscaba blindar el dinero de los aportantes.

Ueno Bank reportó al cierre de 2023 que su patrimonio efectivo era de G. 337.228 millones.

La escalada no se detuvo. Tras absorber a Visión Banco a mediados de 2024, Ueno disparó su captación de recursos del IPS a G. 1,58 billones en octubre, manteniendo más de la mitad estancada en depósitos a la vista sin generar rendimientos reales para las jubilaciones.

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Ante la flagrante infracción por exceso de concentración, el Consejo del IPS ejecutó un “traje a medida”. El 12 de noviembre de 2024 procedió a eliminar por completo la restricción de tope por patrimonio y rebajó la calificación de riesgo exigida de “A-Py fuerte” a una genérica “A”.

Con este reglamento a medida, Ueno Bank cerró el 2024 custodiando G. 1,766 billones del IPS, superando en G. 200.365 millones su capacidad patrimonial real y exponiendo los fondos a un riesgo sin precedentes.

Ueno Bank declaró que a finales de 2024 su patrimonio efectivo era de G. 1,56 billones.

Sin barreras, la inyección trepó a un pico histórico de G. 2,24 billones a finales de 2025. Mientras que Ueno Bank reportó un patrimonio efectivo de G. 2,20 billones al 31 de diciembre de 2025.

En abril de 2025, Peña anunció la venta de sus acciones en Ueno Holding y oficialmente dejó de ser socio comercial del Grupo Vázquez SAE.

Una reciente nota aclaratoria emitida por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones dejó en evidencia que el IPS no solo pisoteó su normativa interna anteriormente para favorecer a la entidad, sino que, desde febrero de 2025, pasó a violar de forma directa los límites de concentración establecidos en la propia Ley marco 7235/23.

Desde la previsional se intentó justificar este persistente exceso alegando que se trataba de depósitos a la vista necesarios para cubrir gastos operativos. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades del IPS se han negado a transparentar cuánto dinero dejó de ganar el fondo previsional al mantener estas multimillonarias sumas ociosas en el banco de los exsocios del presidente Peña.