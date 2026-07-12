Santiago Peña celebró los 69 años de lazos con Taiwán y ratifica alianza

El presidente de la República, Santiago Peña, utilizó sus redes sociales este domingo para conmemorar y celebrar un año más del establecimiento de los lazos diplomáticos entre Paraguay y la República de China (Taiwán), una alianza histórica que comenzó el 12 de julio de 1957.

En su mensaje, el mandatario ratificó la postura de nuestro país como el único aliado estratégico de Taipéi en toda Sudamérica. A través de una publicación en la plataforma X, Peña destacó la solidez de los vínculos bilaterales y la visión de crecimiento que une a ambas naciones tras casi siete décadas de caminata conjunta.

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“La sólida alianza entre Paraguay y Taiwán es un verdadero ejemplo de cooperación y respeto mutuo. Hoy celebramos un nuevo aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmando el firme compromiso de seguir trabajando juntos para impulsar el desarrollo, la prosperidad y el progreso continuo de ambas naciones”, expresó Peña.

La Embajada de Taiwán respondió al posteo del mandatario y agradeció el respaldo político de nuestro país. “¡Gracias Presidente! 69 años de amistad, construida sobre el respeto mutuo y una visión compartida de desarrollo. Sigamos trabajando juntos para generar aún más beneficios para nuestros pueblos”, manifestaron desde la sede diplomática.

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Resistencia ante la fuerte presión de China

Actualmente, nuestro país forma parte de apenas 12 naciones en todo el mundo que reconocen oficialmente a Taiwán como un estado soberano e independiente.

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En los últimos años, el gobierno de la República Popular China intensificó de forma agresiva su presión diplomática y económica a nivel internacional con el objetivo de aislar por completo a la isla y forzar a sus aliados a romper relaciones.

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A pesar de que existen sectores internos en Paraguay que insisten en la necesidad de abrir las fronteras comerciales con Pekín, el Gobierno de Santiago Peña defendió en múltiples oportunidades que el vínculo con Taipéi no se negocia, ya que se sustenta en “valores democráticos compartidos”.

Educación, tecnología y el éxito de la carne porcina

La cooperación técnica se concentra con fuerza en cuatro ejes principales de la economía y la sociedad civil como educación y capacitación profesional, innovación tecnológica, fortalecimiento del sistema de salud pública y intercambio comercial.

En el ámbito de los negocios, la relación bilateral vive uno de sus mejores momentos. Taiwán consolidó su posición como el mayor mercado internacional para las exportaciones de carne porcina paraguaya, absorbiendo la mayor parte de la producción nacional y convirtiéndose en un pulmón financiero clave para los productores locales.