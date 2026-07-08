Apertura de un nuevo mercado: Paraguay concreta el primer envío de carne de pollo a Taiwán

En la mañana de este miércoles, durante un acto oficial en la ciudad de San Antonio, fue formalizado el primer envío de carne aviar a la República de China (Taiwán), hecho considerado un nuevo hito para el comercio exterior de Paraguay, que anteriormente ya exportaba carne bovina y porcina a ese país asiático.

La firma encargada del primer despacho fue la Granja Avícola La Blanca SA – Pechugon, cuya presidenta, Blanca Ceuppens, calificó la jornada como “un día histórico para la avicultura paraguaya”. Asimismo, recordó que el logro es resultado de más de 10 años de gestiones técnicas orientadas a la habilitación sanitaria.

Tras confirmarse el visto bueno del Gobierno taiwanés hace dos meses, el sector privado reaccionó en tiempo récord para concretar el envío inicial de 150 toneladas de pollo, las cuales estiman arribarán a destino en un plazo de 45 a 50 días.

El objetivo: 500 toneladas al mes

Ceuppens detalló que la planta industrial actualmente faena unos 140.000 pollos por día para abastecer la demanda local y global, y manifestó su optimismo de cara al futuro cercano: la meta es alcanzar un volumen sostenido de exportación de 500 toneladas mensuales hacia la isla.

Por su parte, el embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, destacó que este embarque inaugura “una nueva página en la cooperación bilateral” y ratifica la confianza recíproca. El diplomático enfatizó que el mercado taiwanés es altamente competitivo e importa anualmente más de 250.000 toneladas de carne de pollo, representando una facturación superior a los US$ 340 millones globales. Afirmó además que este paso actuará como un dinamizador de la economía local y un imán para futuras inversiones extranjeras.

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El desafío del arancel

Si bien la concreción del envío representa una victoria para el sector, el principal desafío comercial a mediano plazo se centrará en el plano impositivo. Mientras que la carne vacuna y la porcina paraguaya gozan actualmente de un beneficio de arancel cero en Taiwán, la proteína aviar ingresará al país asiático con un arancel aduanero superior al 20%.

Desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y los gremios de la producción ya apuntan a futuras mesas de negociación bilateral para mitigar dicho gravamen e igualar las condiciones competitivas del pollo nacional frente a otros mercados internacionales.

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