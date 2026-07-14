Diputados trata de colgarse de logros de la Albirroja, pero sigue siendo la “Cámara de la vergüenza”

Tal como hizo la semana pasada el Senado, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para reconocer, en conjunto, a los jugadores y cuerpo técnico de la Albirroja, así como a las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por la destacada campaña en el Mundial 2026, y realizarán un acto conjunto en un Congreso, que está lejos de la altura que exige este país.

Esto ya que, mientras pretendían colgarse de nuestra albirroja, que cayó peleando hasta lo último en octavos de final contra Francia, esta Cámara de Diputados ni siquiera es capaz de lograr quórum para sesionar una vez a la semana, y el poco tiempo que sesionan lo usan para censurar y bloquear pedidos de informes.

Hoy se tuvo que convocar a una extraordinaria y, de vuelta no terminaron el orden del día. Los cartistas tranquilamente pueden ser el equivalente negativo de nuestros defensores Gustavo Gómez, Omar Alderete, José Canala y nuestro contención, Andrés Cubas, ya que como todas las semanas, se encargan de bloquear y despejar pedidos de informes básicos en busca de transparencia.

“Esto no puede seguir así... La Cámara de la vergüenza otra vez somos, mucho tiempo dejamos de ser, pero yo creo que ya nos merecemos el mote de vuelta. Pasamos todos los límites, haciendo hurras y festejando cuando estamos 41 de 80 (quorum mínimo) para iniciar una sesión, rechazando pedidos de informes que son nuestras atribuciones constitucionales”, refirió la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Sigue bloqueo a la transparencia

Esto luego de que la mayoría cartista mandara al congelador un simple pedido de informes dirigido a Itaipú Binacional para que remita la nómina de abogados externos de la institución, ya que Vallejo comentó haber recibido denuncias de que la Binacional tiene a su servicio personas con graves antecedentes penales.

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“¿Porqué no dejan que sepamos la verdad y que venga la lista para que sepamos qué hace cada uno de estos inútiles que están ahí con sueldos astronómicos?” y reclamó que “mientras en esta cámara se debatía que el sueldo mínimo no alcanza para nada, los delincuentes en este país terminan como reciclados en las binacionales".

Finalizó diciendo que “ese no es el país de maravillas que algunos pintan, es el país de la desigualdad, el prebendarismo y la protección a sus pares delincuentes”.

Los proyectos bloqueados hoy son: