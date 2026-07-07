Diputados suma otra rabona a su palmarés: No trataron ni un punto de temas originalmente en agenda

La rabonería está pasando de ser excepción a ser la regla en la Cámara de Diputados, donde semana tras semana fijan numerosos puntos en el orden del día, para finalmente no tratar ni uno, como fue otra vez hoy.

Para empezar, ni siquiera tuvieron quórum para la sesión ordinaria convocada para las 9:00 y con media hora de tolerancia, por lo que para tratar de simular mínima vergüenza, convocaron a una extraordinaria para las 10:00.

Finalmente esa sesión tuvo quórum ajustado, pero solo se pudo desarrollar la etapa de oradores, ya que entremedias se declaró un cuarto intermedio para tratar en otra sesión extraordinaria la elección de sus representantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y Consejo de la Magistratura (CM).

Una vez agotado dicho punto, en masa se retiraron de varias bancadas, sin tocar ni un solo punto del orden del día, y conste que supuestamente había temas de alto interés para el gobierno de Santiago Peña.

Proyectos postergados

Empezando por el proyecto de ley "que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, un controvertido proyecto que viene siendo pateado hace varias semanas por falta de acuerdo entre oficialistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este había sido apurado en el Senado a pedido del Ejecutivo, pero aparentemente en Diputados le metieron freno ante la posibilidad de ocasionar un caos jurídico, ya que plantea rever los montos de los intereses por deudas del Estado con vialeras, fuera de lo ya estipulado en los contratos, algo que varios advirtieron como potencialmente ilegal e inconstitucional.

Además, ni los propios oficialistas tenían claro el monto de la deuda a ser saldada con esta eventual ley (variaba entre US$ 40 millones y US$ 100 millones aproximadamente), e inicialmente se alegó que era solo para deudas de gobiernos anteriores, pero finalmente también aparecieron otras de este gobierno.

Otros proyectos relevantes que no fueron tratados hoy son:

Proyecto de ley “que crea el programa nacional de lactancia materna y de fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de leche humana y centros de lactancia materna en el Paraguay”.

Proyecto de ley “ informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) , sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024″.

Proyecto de ley “que regula la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de pirotecnia con el fin de proteger la salud pública, la niñez, los grupos vulnerables, el bienestar animal y el medio ambiente en el territorio nacional, y deroga la Ley N˚ 6754/2021, `que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes”.

Este último proyecto, también conocido como Ley “Canela”, que pretende aumentar los castigos por la venta y provisión de explosivos a menores de edad y su potencial uso para el daño de animales como fue el caso de Canela, una inocente canina que perdió la mandíbula a consecuencia de un petardo.