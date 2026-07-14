¿Mitic ocultó al Congreso millonario convenio con PNUD? Esto dice el ministro Villate

ABC accedió a un convenio del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para la ejecución de fondos de la Itaipú Binacional y el Estado paraguayo a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un presupuesto de US$ 7 millones.

El titular del Mitic, Gustavo Villate, respondió a los cuestionamientos sobre la omisión de dicho convenio al Congreso. Afirmó que la institución informó a los legisladores únicamente sobre aquellos contratos y proyectos administrados con recursos propios.

“PNUD administró fondos que nosotros transferimos desde Mitic y eso está transparentado. Hay varios convenios. Lo que reportamos, según los pedidos del Congreso, lo que nosotros administramos. Yo no puedo responder por otra institución”, declaró.

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Villate justifica continuidad de convenio con el PNUD

El ministro explicó que la cartera recurrió a la figura de convenios con el PNUD para dar continuidad a proyectos iniciados en la administración anterior y evitar demoras derivadas de nuevos procesos licitatorios.

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“Nosotros continuamos un convenio ya que contenía la administración anterior y realizar de vuelta un proceso de licitación lleva su tiempo, de 6 a 9 meses, y por la necesidad que teníamos ya era continuar con el convenio vigente, entonces teníamos que inyectar fondos para esa continuidad. Ese convenio no está relacionado con publicidad ni pautas”, declaró.

Asimismo, sostuvo que desconoce los convenios mencionados por ABC Color y reiteró que, si estos no son administrados por el Mitic, no correspondía remitirlos al Congreso.

“Te aseguro que si no se envió es porque no forma parte de los recursos administrados por el Mitic”, respondió.

Mitic niega contratos con influencers y pautas

En relación con los documentos a los que accedió ABC Color, cuyos pliegos contemplan reportes sobre el alcance de campañas de comunicación en medios digitales e incluso la contratación de influencers, Villate negó que el Mitic tenga contratos vigentes de ese tipo.

Según el ministro, un proyecto vinculado a influencers que iba a ejecutarse a través del Parque Tecnológico Itaipú no llegó a concretarse.

“No tenemos fondos que se hayan transferido relacionados a campañas de pautas de publicidad ni de influencers que sean administrados por terceros”, declaró.

Villate acusa una campaña de desprestigio contra su gestión

Durante la entrevista, Villate también cuestionó las publicaciones de ABC Color sobre su gestión y aseguró que forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno de Santiago Peña.

“Es una campaña de desprestigio. Lo publicado en ABC por un ‘periodista’, que utiliza la profesión para poner su tinte político, que sabemos que es un activista político del lado izquierdo, comunista”, declaró.

El ministro agregó que estas publicaciones surgieron después de que el Gobierno excluyera a “proveedores no confiables”, relacionados —según afirmó— con productos de origen chino, en el marco de la licitación para la explotación de la red 5G lanzada la semana pasada.

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Documentos revelan convenios no reportados al Congreso

En junio de 2026, el Mitic informó oficialmente al Congreso que no administraba pautas digitales por fuera de los procesos regulares y públicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Sin embargo, el análisis de documentos oficiales realizado por ABC Color identificó un segundo esquema de ejecución de recursos canalizado mediante el PNUD, además de los convenios ejecutados a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Entre los documentos figuran el Convenio Nº 4500076699/2024, suscrito entre la Itaipú Binacional, el PNUD y el Mitic, así como los proyectos Nº 00116283 y Nº 00119945, denominados “Fortalecimiento de los medios del Estado” y “Apoyo a la estrategia comunicacional de las acciones del Estado Paraguayo”, respectivamente.