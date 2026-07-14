Mitic también ocultó convenio de US$ 7 millones con PNUD e Itaipú

En sus respuestas oficiales al Congreso Nacional en junio de 2026, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) aseguró no administrar pautas digitales por fuera de los procesos regulares y visibles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Sin embargo, el ocultamiento de información por parte del Ejecutivo fue doble: además de esconder los megaconvenios ejecutados vía Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), la cúpula del Mitic omitió reportar un segundo esquema tercerizado y canalizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según se pudo corroborar al analizar documentos oficiales, existen el Convenio Nº 4500076699/2024, suscrito entre la Itaipú Binacional, el PNUD y el Mitic, y los Proyectos Nº 00116283 y Nº 00119945, rotulados como “Fortalecimiento de los medios del Estado” y “Apoyo a la estrategia comunicacional de las acciones del Estado Paraguayo”.

Mediante este esquema, el Gobierno inyectó millonarios fondos provenientes de las arcas estatales y de Itaipú para manejar una maquinaria comunicacional propia, eludiendo nuevamente los controles de la DNCP.

Al igual que ocurrió con la fundación de Itaipú, los anexos de este acuerdo oculto con el PNUD contemplan exactamente las operativas que el ministro Gustavo Villate y la viceministra Alejandra Duarte Albospino negaron tener bajo su control, a pesar de que las resoluciones internas ligadas al proyecto ejecutado llevan sus firmas.

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Los pliegos exigen explícitamente reportes de “alcance de las campañas de información y comunicación en medios digitales” e, incluso, la contratación de “influencers”.

En lo que va del gobierno de Santiago Peña, se presupuestaron 6,76 millones de dólares a través del convenio. Entre 2023 y 2024 se ejecutaron US$ 100.827 y US$ 687.753, respectivamente.

Sin embargo, entre 2025 y 2026 –años de mayor expansión de La Red Desinformante–, la suma ascendió a US$ 2 millones y US$ 1,45 millones, respectivamente.

Coincidentemente, a través del convenio contrataron a Coeficiente SRL, la misma empresa que aparece en contrataciones vía PTI-PY.

Según detalla la web de PNUD, la empresa ejecutó pautad para campañas oficiales como “Sumar”, “Palma Brilla” y otras.