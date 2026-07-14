Ueno Bank ya capturó del Estado el doble de su patrimonio efectivo

El balance de Ueno Bank, principal unidad de negocios del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), detalla que al 31 de diciembre de 2025 su patrimonio efectivo –indicador que mide la solvencia y capacidad de absorber pérdidas de un banco– era de G. 2,2 billones. Sin embargo, para esa misma fecha, los informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que los fondos públicos depositados en la entidad, incluidos los del Instituto de Previsión Social (IPS), treparon a G. 4,2 billones.

Es decir, en menos de tres años del gobierno de Santiago Peña, el banco captó el doble de su respaldo real ante los ojos del Banco Central del Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo. En sintonía con esta inyección estatal, el conglomerado que fue socio comercial del actual mandatario hasta abril de 2025 experimentó una expansión: pasó de 20 empresas en agosto de 2023 a 39 al cierre de 2025, según los propios registros del grupo.

De financiera a banco

La transformación de financiera Ueno a Ueno Bank se concretó coincidente y estratégicamente tras la llegada de Peña al poder. El proceso se anunció en octubre de 2023 y, en un trámite “veloz”, el BCP aprobó la operativa el 22 de noviembre de ese año.

Al frente de la banca matriz ya se encontraba Carlos Carvallo, quien hasta agosto de ese mismo año había sido, justamente, el presidente de Financiera Ueno. ABC intentó obtener la versión de Carvallo, pero no respondió a nuestros contactos.

Previo al salto bancario, en septiembre de 2023, el Grupo Vázquez constituyó dos firmas clave: U Holdings S.à r.l. en el Gran Ducado de Luxemburgo y U Paraguay SA a nivel local. A partir de 2025, casualmente, ambas firmas se convirtieron en las principales controladoras de Ueno Bank.

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Los registros oficiales demuestran que Financiera Ueno no manejaba depósitos públicos ni del IPS hasta agosto de 2023; era inexistente en los papeles oficiales. La primera incursión estuvo a cargo del IPS y se registró recién en septiembre de ese año, con una colocación de G. 70.000 millones.

Para diciembre de 2023, ya con la licencia bancaria aprobada, la captura de recursos estatales se aceleró. El IPS inyectó G. 250.170 millones (de los cuales G. 170.170 millones fueron “depósitos a la vista”), en momentos donde el patrimonio efectivo declarado por Ueno Bank era de apenas G. 337.228 millones.

La escalada millonaria

En enero de 2024, el Grupo Vázquez anunció la fusión de Ueno Bank con el histórico Visión Banco. Ese mismo mes, la captación de fondos estatales cerró en G. 398.353 millones, superando ya el patrimonio efectivo declarado por Ueno Bank el mes anterior.

Tras la luz verde del BCP a la fusión con Visión, el grifo estatal se abrió por completo. A julio de 2024, los fondos públicos en el banco del Grupo Vázquez superaban los G. 1,18 billones (G. 560.837 millones provenientes del IPS). Ueno cerró el 2024 con G. 1,76 billones en recursos estatales, sobrepasando su patrimonio disponible de G. 1,56 billones.

A la par, el Grupo Vázquez terminaba el año sumando ocho nuevas empresas a su cartera, alcanzando las 32 firmas.

Más dinero público

El despegue definitivo ocurrió en 2025. En enero de ese año, los fondos públicos en poder de Ueno Bank saltaron a G. 1,96 billones (con G. 1,75 billones pertenecientes al IPS). Para febrero se rompió la barrera de los G. 2 billones y, solo tres meses después (mayo de 2025), la de los G. 3 billones.

En julio de 2025, el banco de los exsocios del presidente superó los G. 4 billones. El pico histórico de manejo de recursos del Estado se registró en octubre de ese año, alcanzando los G. 4,9 billones, para luego cerrar diciembre del año pasado en G. 4,2 billones.

A partir de estos números se tiene un hecho evidente: los fondos estatales sobrepasaban en un 90% el patrimonio disponible de Ueno (G. 2,2 billones). Mientras tanto, el Grupo Vázquez SAE ya contabilizaba 39 empresas al cierre de 2025.

La tendencia no se detuvo. En marzo de este año, Ueno continuó su política de captación superando los G. 5,2 billones en fondos públicos, prácticamente el doble de su patrimonio efectivo.

Con las arcas llenas, el conglomerado no solo siguió comprando empresas, sino que consolidó una fuerte incursión en el negocio publicitario y de los medios de comunicación, que sigue hasta ahora y sin muchos datos de las transacciones.

Inédita resolución

Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE, además de la captura de fondos públicos, fue beneficiada con una inédita resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) tras su fusión con Visión Banco. Se trata del diferimiento por 20 años de la cartera deteriorada o incobrable de Visión Banco por alrededor de US$ 300 millones. Los detalles específicos de esta medida de flexibilidad regulatoria y de supervisión están “guardados bajo siete llaves” por el BCP.