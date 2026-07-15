Celeste Amarilla celebra eliminación de Mbappé y dice que le llegó el “karma paraguayo”

La senadora liberal Celeste Amarilla volvió a referirse al futbolista francés Kylian Mbappé, esta vez tras la derrota de Francia ante España en las semifinales del Mundial 2026.

La legisladora expresó su satisfacción por el triunfo del seleccionado español y sostuvo que al delantero francés “ya le llegó el karma paraguayo”.

Las declaraciones se producen semanas después de la controversia generada por las expresiones de Amarilla contra Mbappé tras el encuentro entre Francia y Paraguay, las cuales fueron ampliamente cuestionadas por su contenido racista.

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Celeste Amarilla celebra la victoria de España

Amarilla manifestó su apoyo a la selección española. “Feliz con España, la madre patria”, dijo y confirmó que su vestimenta de hoy en el Congreso, con los colores rojo y amarillo, responde a un homenaje a España tras su victoria ante la Francia de Mbappé.

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Consultada sobre las acciones anunciadas en el país galo en su contra, la senadora indicó que no recibió nuevas informaciones y que, en caso de concretarse alguna acusación, ejercerá su defensa.

“No sé, no tuve ninguna información más. Ellos tienen plazos y me voy a defender”, sostuvo.

Descarta denunciar a Kylian Mbappé

La legisladora también confirmó que finalmente no impulsará una acción penal contra Mbappé, pese a que anteriormente había mencionado esa posibilidad al sostener que sufrió presunta violencia de género y violencia política.

“Lo que advertí es que podría accionar. Si me van a acusar, yo también podría accionar porque sus dichos son doble criminalidad. Pero nada, ya le llegó el karma paraguayo, no solamente el mío”, refirió.

Dice que evitará declaraciones similares

Amarilla señaló que, tras la polémica generada por sus expresiones anteriores, se abstendrá de emitir opiniones similares.

Asimismo, reveló que no mantuvo ninguna conversación con el futbolista francés.

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La senadora afirmó que continúa recibiendo ataques de ciudadanos franceses a través de sus redes sociales. No obstante, aseguró que también recibe mensajes de apoyo y muestras de cariño de personas de otros países en medio de la controversia generada por el caso con Mbappé.