¿Qué dijo Celeste Amarilla en su intervención tras la eliminación de Francia y la polémica con Mbappé?

Después de estar varios días en el centro de la atención mediática internacional por sus comentarios sobre el delantero francés Kylian Mbappé y tras la eliminación de la selección de Francia, la senadora Celeste Amarilla reapareció en la sesión ordinaria del Senado.

En el espacio de oradores de la sesión ordinaria de la fecha, la legisladora optó por intervenir sobre el convenio entre el Senado y la Universidad de Bolonia, destacando la relevancia académica e histórica de esa casa de estudios.

Amarilla afirmó que se trata de una de las universidades más prestigiosas del mundo y celebró la incorporación del derecho parlamentario dentro del acuerdo de cooperación con el Instituto Superior de la Academia Legislativa.

“La Universidad de Bolonia es la universidad más antigua del mundo, donde estudió Galileo Galilei. Nada que decir, nada que objetar”, expresó.

Defendió la formación de futuros parlamentarios

Durante su exposición, la senadora sostuvo que la capacitación en derecho parlamentario representa un avance para las nuevas generaciones. Recordó que no existe una carrera específica para desempeñarse como legislador o intendente y consideró positivo que los jóvenes puedan acceder a herramientas de formación para quienes, en el futuro, ocuparán cargos de representación.

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“Esto es para los jóvenes, para nuestro reemplazo”, manifestó al celebrar la iniciativa.

Sin embargo, el tramo más encendido de su intervención estuvo dirigido a recordar la discusión que años atrás generó la firma del convenio con la Universidad de Bolonia.

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Amarilla cuestionó con dureza a quienes, en aquella oportunidad, se opusieron al acuerdo alegando que promovía la denominada “ideología de género” o incluso que pretendía “hormonizar a niños”.

Según la legisladora, aquella sesión fue un “bochornoso espectáculo” y evidenció el desconocimiento de varios parlamentarios sobre la institución italiana. “Esa ignorancia que se demostró en esa sesión daba vergüenza”, afirmó.

Incluso, sostuvo que algunos colegas desconocían aspectos básicos de la universidad y lanzó una de las frases más fuertes de su intervención: “El que no sabe algo que pregunte... y si no quiere preguntar, que se calle”.

“Quiero recordar para no repetir la historia”

La senadora explicó que decidió volver sobre aquel episodio porque considera necesario evitar que el Congreso repita debates sustentados en desinformación.

Citando la conocida frase de que quienes desconocen la historia están condenados a repetirla, insistió en que los legisladores deben informarse antes de cuestionar convenios internacionales o políticas públicas.