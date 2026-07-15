Tras el límite en el IPS, el Estado auxilió a Ueno Bank con billones “a la vista”

Una aclaratoria de la Superintendencia de Jubilaciones y la confesión de Hugo Díaz, director de inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), dejaron al desnudo una realidad incómoda: Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE, sobrepasó el tope legal para la recepción de fondos jubilatorios. La irregularidad comenzó en febrero de 2025, según los propios informes de la previsional.

La “casualidad” es que, desde ese mismo mes, otros Organismos y Entidades del Estado (OEE) comenzaron una fuerte inyección de depósitos a la vista (tanto en guaraníes como en dólares) en el banco del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.

Documentos oficiales de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) delatan una maniobra financiera que no deja ganancias para el Estado paraguayo, pero sí permite a la entidad bancaria de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña manejar billones de fondos públicos.

En un periodo de 30 meses, Ueno Bank logró capturar más de G. 5 billones (más de 850 millones de dólares a la cotización actual) de dinero estatal y del IPS. Esta cifra representa el doble del propio patrimonio efectivo de ese banco que, según declaró la misma entidad, era de G. 2,2 billones al cierre de 2025.

Cronología de la ayuda

La migración de los fondos públicos hacia la entidad bancaria se dio de forma “quirúrgica” a medida que el IPS se quedaba sin margen legal para seguir inyectando dinero. En febrero de 2025, el IPS entregó a Ueno Bank G. 1,9 billones, alcanzando un 10,19% de su cartera global de inversiones. El artículo 42 de la Ley 7235/2023 prohíbe superar el 10%.

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La previsional tuvo que admitir el exceso recién en julio pasado, hasta ese momento el banco mantuvo una situación contraria a la ley.

Lo coincidente es que, mientras el IPS se veía obligado a frenar, el resto del Estado salió al rescate utilizando la figura de “depósitos a la vista” (que pagan prácticamente 0% de interés al Estado, pero dan liquidez inmediata al banco).

La escalada arrancó en enero de 2025, cuando otros entes del Estado depositaron G. 297.444 millones; para febrero la cifra ya subió a G. 326.983 millones y para marzo a G. 380.211 millones.

En abril, el saldo de cuentas corrientes y depósitos a la vista trepó a G. 592.517 millones y para mayo se duplicó a G. 1,05 billones. En julio de 2025 marcó un hito llegando a G. 1,8 billones; no obstante, en agosto superó la barrera de los G. 2,2 billones.

En octubre tocó un techo de G. 2,5 billones, compensando la reducción obligada que venía haciendo el IPS en sus depósitos a la vista.

Tras una leve baja a finales de año, en febrero de 2026 los depósitos en Ueno Bank repuntaron hasta registrar un récord de G. 2,7 billones en marzo último.

Aunque el IPS anunció recientemente el retiro de sus fondos excedentes para “adecuarse a la ley”, la jugada real es que el banco de los exsocios de Peña sigue respaldado por billones de guaraníes provenientes del resto del aparato estatal.

Santi Peña acompañó y ahora cuestiona

Antes de aclarar el coincidente crecimiento de sus exsocios comerciales al ritmo de la captura de fondos públicos y del IPS en su gobierno, el presidente Santiago Peña prefirió alinearse al libreto a los medios adquiridos –casualmente el año pasado– por el Grupo Vázquez SAE, apuntando sus dardos contra el contrato de fideicomiso vigente entre el Banco Atlas y la previsional.

“Hay enormes dudas sobre si ese fideicomiso realmente fue justo para el Instituto de Previsión Social. Se hicieron inversiones por más de 800.000 millones de guaraníes, pero con condiciones que hoy, a la luz de lo que estamos mirando, dejan un saldo de 160.000 millones de guaraníes a la vista. Eso genera un ingreso para el fideicomiso, pero ese beneficio no se traduce en un ingreso para el IPS. Creo que eso también debe ser revisado”, disparó el mandatario.

Lo contradictorio es que el propio Peña, durante su gestión como ministro de Hacienda, en el gobierno de Horacio Cartes, acompañó y respaldó la conformación de este fideicomiso, según reveló en reiteradas ocasiones el expresidente de la previsional Benigno López.

Hoy, en un abierto alineamiento a los intereses de sus exsocios comerciales, el jefe de Estado arremete contra la misma herramienta financiera que él mismo ayudó a poner en vigencia.