A instancias de EE.UU., Gobierno de Peña expresa “compromiso” contra el “terrorismo político”

De acuerdo a un informe oficial de la Cancillería nacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, reafirmó hoy “la firme voluntad del Paraguay de seguir trabajando con todos los países para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, para prevenir y combatir el terrorismo político y desarticular sus redes de financiamiento”.

Sus palabras fueron vertidas durante la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.)., que está a cargo del secretario Marco Rubio.

Conforme a los datos, el evento congregó a más de 60 representantes de países del hemisferio occidental, Europa y Asia, con el “propósito de ampliar la coordinación internacional, fortalecer el intercambio de información y consolidar los mecanismos de aplicación de la ley frente a esta amenaza”.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano expresó que “el terrorismo, cualquiera sea su motivación o manifestación, constituye un ataque directo contra el Estado de derecho, la dignidad humana y los principios fundamentales de la convivencia democrática”.

Agregó que “enfrentarlo requiere una respuesta firme, coordinada y sostenida, basada en la cooperación internacional, el intercambio oportuno de información, el fortalecimiento institucional y el pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos”.

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“Para el Paraguay, la lucha contra el terrorismo no constituye únicamente un desafío de seguridad. Es, ante todo, un compromiso con la defensa de la democracia, la protección de nuestras instituciones y la preservación de la paz”, manifestó el ministro de RR.EE. del gobierno de Santiago Peña.

“Actos terroristas violentos”

En su discurso inaugural, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, afirmó que el terrorismo político está resurgiendo, manifestándose en actos terroristas violentos y que Estados Unidos está tomando un rol de liderazgo para contrarrestarlo.

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“El deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad de cualquier gobierno, es la protección de su pueblo”, expresó el jefe de la diplomacia de la Administración Donald Trump.