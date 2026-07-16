Esperanza Martínez denuncia uso de recursos públicos a favor de candidata a intendenta cartista y pide castigo

En el espacio de oradores de la sesión ordinaria del Senado, Esperanza Martínez (PPC) denunció ante el pleno el uso de los recursos públicos para fines político partidario, a lo que calificó de ser un “clásico del Partido Colorado”.

La legisladora exhibió mediante una diapositiva la imagen de un pergamino que habría sido entregado al personal de blanco de la Región Sanitaria de Misiones, en reconocimiento al acompañamiento que hicieron a favor de María Gloria Rodríguez, una de las candidatas del cartismo, en las contiendas electorales pasadas.

“Esto que ustedes ven acá, es un pergamino que otorgan las máximas autoridades del Departamento de Misiones, el director distrital del Hospital de San Ignacio y el director de la Región Sanitaria de Misiones, a los integrantes del hospital que participaron en las elecciones acompañando a la precandidata a intendenta”.

“Estos son sellos institucionales y ahí dice: ‘Hospital Distrital de San Ignacio, Lista 2A, Equipo de Salud’”, dijo en referencia a la lista de María Gloria Rodríguez.

Martínez resaltó en su discurso la diferencia que el oficialismo hizo al apoyar a Rodríguez, frente al otro candidato del cartismo de la Lista 2B del cartismo Kike Caballero.

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Según la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) que luego fue oficializado por la nucleación partidaria, la puja se dio entre ambos precandidatos cartistas. Rodríguez obtuvo una diferencia de apenas 37 votos sobre Caballero.

“Esto quiere decir que los que eran de la lista 3A, seguramente no tuvieron el apoyo, no pudieron usar los recursos, no tuvieron preferencias para llevar medicamentos, para hacer atención a la comunidad”, indicó.

“A mi gente no se le compra a través de la prebenda”

Martínez se diferenció del oficialismo al señalar que si bien tiene poco votos, como le suelen cuestionar, sus votos son genuinos, “no de gente que se le compra a través de la prebenda pública, no de gente a quien se le presiona para que trabaje”.

La legisladora relató ante el pleno que la denuncia extendió a la ministra de Salud, María Teresa Barán y a la viceministra de Talento Humano, así como al director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, aunque dijo dudar que se actúe.

“No va a pasar nada, porque esto es cotidiano, el uso de los fondos públicos para usarlos con fines particulares, para que ustedes sean grandiosos, para que ustedes ganen todas las elecciones, ¿y cómo no van a ganar?, si tienen los cargos públicos, si tienen las prestaciones de servicio y ahora, para culminar, toda la plata del Estado le entregan al banco amigo del Presidente de la República“, dijo en alusión a Ueno Bank.

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La parlamentaria afirmó que si el caso no se corta de raíz, si el Partido Colorado no toma la decisión de convertirse en una institución político-partidaria respetuosa de las leyes de la República y seguirán siendo los responsables de la corrupción, del despilfarro, del gasto.

“Háganse responsables, y si quieren que el país cambie realmente, no de fachada, no de macroeconomía, sino de la conducta interna del Estado paraguayo, castiguen estos eventos, digan que está mal y castiguen, porque así vamos a hacer un nuevo Paraguay”.