Mitin con funcionarios de Salud: Barán pide “voto seguro” para Camilo Pérez

“Quiero que confiemos y que depositemos ese voto seguro para Camilo”, expresó anoche la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, en un mitin en apoyo de funcionarios colorados de la cartera sanitaria al precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, con miras a las internas municipales previstas este domingo 7 de junio.

El acto proselitista se llevó a cabo en un hotel capitalino. Asistieron entre otros, el viceministro de Salud de Redes y Servicios, José Ortellado y el viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Saúl Recalde; y Juan Marcelo Estigarribia, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. También se observó al director de Redes y Servicios de Salud, Gustavo Ortiz.

También se observó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), quien es jefe de campaña de Pérez.

Por su parte, Camilo Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), agradeció a los funcionarios porque le ayudarán “a recuperar las plazas”. Dijo que va a “deportivizar las plazas”. “Porque ustedes saben más que nadie que el deporte viene al lado de la salud”, expresó.

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Lilian denunció “canilla libre”

Días atrás, Lilian Samaniego, senadora colorada disidente y hermana del senador Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente por los movimientos Fuerza Republicana y Causa Republicano, denunció canilla libre del Estado a favor del postulante de Honor Colorado, Camilo Pérez.

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“Vos ya sabés de la reunión que hubo con (Santiago) Peña, donde le llamó a sus ministros y les dijo, ‘canilla libre, Camilo es el candidato, todo para él’, como si fuera que necesita, si a él le sobra la plata de los US$ 116 millones que no está dando explicaciones de nada. Del dinero del Estado”, expresó.

Samaniego denunció además que existe persecución del oficialismo contra los funcionarios que se expresan a favor de la disidencia, por lo que les pidió a los mismos que no se expongan.

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“No se expongan más porque al día siguiente que se saca una foto con nosotros, se le saca el cargo y se les amenaza. Si no trabajas para Camilo, vas a estar fuera de la institución. Entonces, no se expongan más. Vayan, sáquenle todo lo que ellos le van a dar y en el cuarto oscuro, voten a conciencia, voten a quien ustedes creen que les representa”, concluyó.