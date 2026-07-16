Esteban Samaniego: Juez apercibe a abogados por abusar con chicanas

El juez Humberto Otazú sancionó con el llamado de atención a los abogados Rodrigo Yódice y Edward Frederich Armas Godoy debido a las reiteradas chicanas presentadas para evitar que sus defendidos afronten la audiencia preliminar en la causa Esteban Samaniego sobre lesión de confianza.

Con el objetivo de dilatar el proceso judicial se presentaron diversos incidentes que según el juez Otazú, sobrepasó el ejercicio regular del derecho a la defensa y adquiere mayor gravedad al considerar que la audiencia preliminar ya ha sido suspendida de forma reiterada desde diciembre del 2024.

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Durante la audiencia a la que fueron convocados los profesionales del derecho se supo que Yódice presentó seis recursos en representación de la intendenta Patricia Corvalán, y de esa manera evita que la política suba al banquillo de los acusados.

Mientras tanto, Edward Frederich Armas Godoy promovió cuatro incidentes en representación del contratita Andrés Alfredo Arrua Britez, y uno de ellos de adhesión a la Excepción de incompetencia interpuesta por los acusados Carlos Aurelio Bogarin y Ruh Mercedes Medina Yegros, esta última es actual candidata colorada a la intendencia de Quyquyhó.

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El juez Otazú indicó que las presentaciones de los abogados, si bien, constituyen una acción legal, no poseen un propósito legítimo, sino que desnaturalizan su función procesal y ocasionan un perjuicio en el desarrollo del proceso.

“De la secuencia de actuaciones realizadas por los profesionales, se constata la interposición escalonada de recursos de manera sucesiva y reiterada, lo cual sobrepasa el ejercicio regular del derecho a la defensa y adquiere mayor gravedad al considerar que la audiencia preliminar ya ha sido suspendida de forma reiterada”, sostuvo el magistrado.

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Los abogados comprendieron que sus actos son pasibles de una sanción. En este caso, se hizo un llamado de atención o advertencia conforme al art. 2 de la Acordada 1812/25 y se les indicó que volverán a ser llamados para otra eventual sanción.

Arresto domiciliario y tobillera

La intendenta cartista Patricia Corvalán, Blanca Álvarez viuda de Samaniego y la candidata a intendenta colorada Rut Mercedes Medina Yegros, hace 15 días se encuentran con arresto domiciliario y tobilleras electrónicas debido también a las innumerables chicanas.

En la misma situación están, el contratista Andrés Alfredo Arrúa Brítez, y los funcionarios municipales; Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, quienes también evitan la audiencia preliminar desde finales del 2024.

El juez Osmar Legal tras ordenar sus arrestos, convocó a los acusados para los días 27, 28 y 29 de julio a la audiencia preliminar.

Esta causa investiga el presunto desvío de dinero de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el actual diputado Esteban Samaniego fungía de intendente. Sin embargo, el parlamentario sigue sin rendir cuentas a la justicia debido a la impunidad que le otorgan sus colegas diputados quienes no tratan los reiterados pedidos de desafuero.