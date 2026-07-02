Esteban Samaniego: Tras arresto domiciliario, fijan nueva fecha para audiencia preliminar

El juez penal de Delitos Económicos Osmar Legal convocó para la audiencia preliminar a Patricia Corvalán, esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego en el marco de la causa por el presunto desvío de G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó.

También se convocó para los días 27, 28 y 29 de julio a Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del diputado cartista y a la candidata a intendente de Quyquyhó Ruth Mercedes Medina Yegros, quienes están acusadas en la causa de la presunta tragada de G. 1.109 millones cuando Esteban Samaniego fungía de intendente de Quyquyhó.

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Asimismo, tienen cita con la justicia el contratista Andrés Alfredo Arrúa Brítez, y para los funcionarios municipales; Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín Estas seis personas tienen arresto domiciliario y tobilleras electrónicas debido a que abusaron de los recursos judiciales para dilatar la audiencia.

Además, fueron convocados por el juez los acusados; Damián De Jesús Galarza, Líder Ramírez, Daniel Domínguez, Oscar Samuel Fanego, Guido Ramón Vargas, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Benigno Villasboa y Enrique Lovera, quienes también ya habían sido sancionados por la justicia por chicaneros.

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Sanciones a abogados

El abogado Rodrigo Yodice, defensor de la intendenta Patricia Corvalán fue convocado el próximo 10 de julio por el juez para una audiencia disciplinaria por abusar con las chicanas.

Los abogados defensores; Edward Armas, Alba Meixner de Morínigo y Derlis Patrocinio Maciel, quienes también deben concurrir ante el juez Legal el próximo 10 de julio por chicaneros.

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Por otro lado el diputado Esteban Samaniego, conocido por sus hechos de violencia, sigue siendo protegido por sus colegas en el Congreso Nacional y evita el desafuero para así rendir cuentas a la justicia.