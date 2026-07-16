Sole Núñez impulsa el comando femenino y se prepara para una campaña de violencia política

Soledad Núñez, candidata por la Lista 4 Alianza Juntos por Asunción, encabezó anoche un encuentro con el “Comando femenino” de su campaña, integrado por aspirantes a ediles del PLRA y de todos los partidos de la Tercera Fuerza que la respaldan.

En el acto, analizaron las necesidades que sufren las mujeres debido al abandono de programas fundamentales del municipio, que está bajo la administración colorada cartista desde el 2021.

Lea más: Violencia política contra mujeres: advierten de peligroso retroceso en derechos

Recordaron que en administraciones anteriores la Municipalidad tenía programas de detección de trata de personas o tráfico de menores que se implementaban en la Terminal de ómnibus; o espacios de protección contra violencia doméstica que eran impulsados por el municipio.

Señalaron la necesidad de recuperar las políticas municipales para los ciudadanos, que llevan años de olvido por parte de varias administraciones.

La cancha está desnivelada, dice Sole Núñez

“Esta es una campaña donde el adversario ya se cree ganador”, indicó por su parte Sole Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo estar convencida de que será la próxima intendenta de Asunción y señaló que la capital “está abandonada para todos independientemente de si uno es hombre, mujer, niño, adulto, joven”.

“Las mujeres tenemos que hacer cinco veces más esfuerzo para demostrar nuestras capacidades, somos silenciadas muchas veces más, tenemos menos espacios para hacer eco de nuestras ideas”, lamentó.

“Sabemos que va a haber desafíos también en cuanto a la violencia política, las campañas de desinformación, y un montón de cuestiones que vamos a tener que enfrentar en estos dos meses y medio”, agregó.

Advirtió que empieza el periodo de campaña. “Ahí tenemos que estar más unidas y más fuertes que nunca para poder vencer esa cancha desnivelada”, dijo.