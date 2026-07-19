Miguel Prieto: “8 veces de seguido ñaganáta la Presidencia, 40 años ñamandáta”

En el marco de su gira por el departamento de Guairá, Miguel Prieto llevó su respaldo al candidato de consenso de la oposición para la intendencia del distrito de Borja, Marcial Martínez Amarilla (Lista 123).

Al hacer uso de la palabra, el destituido intendente de Ciudad del Este se jactó del enojo del cartismo en la capital esteña ante las reiteradas derrotas del oficialismo.

Advirtió que intentarán truncar judicialmente su candidatura a la Presidencia de la República en los comicios generales del 2028 pero sostuvo que no tiene miedo.

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Durante su arenga vaticinó que su candidatura reunirá más de dos millones de votos. Sostuvo que le darán su respaldo desde colorados a liberales, militantes de izquierda y de derecha y desde campesinos hasta empresarios cansados del sistema vigente.

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“40 años ñamandáta”

“Ocho veces de seguido ñaganáta la Presidencia de la República, 40 años ñamandáta”, sentenció entre aplausos el actual candidato N° 1 a concejal de Ciudad del Este por el partido Yo Creo, sector en que el intendente esteño Dani Mujica busca su reelección.

Prieto no aclaró si se refería a sí mismo o nuevos candidatos apadrinados por él, tal como hizo Horacio Cartes (ANR, HC) primero con Santiago Peña y ahora con Pedro Alliana.

Si bien la ley electoral vigente permite una reelección en el caso de los intendentes, la Constitución Nacional de 1992 prohíbe la reelección presidencial.

El último que intentó modificar la carta magna para incluir la reelección fue Horacio Cartes (2013-2018), entre marzo y abril de 2017. Las protestas ciudadanas desencadenaron la quema del Congreso y el gobierno respondió con el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.