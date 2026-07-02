Otorgan libertad ambulatoria para Miguel Prieto en el “Caso Tajy”

Tras la audiencia de imposición de medidas, el juez Osmar Legal otorgó la libertad ambulatoria al exintendente Miguel Prieto, en la causa en la que está acusado por un supuesto perjuicio de G. 306 millones en el “caso Tajy” por presunto desvío de fondos de las arcas municipales.

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El juzgado impuso más medidas a Miguel Prieto, quien no podrá salir del país y una fianza real de varios inmuebles hasta cubrir G. 500 millones. Esta diligencia judicial se realizó después de dos años de la imputación debido a los reiterados recursos dilatorios planteados por las defensas.

En tanto que, sigue pendiente la audiencia preliminar, en la cual se debe resolver si Prieto y los demás acusados afrontarán o no juicio oral y público.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, presentó la acusación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal hace dos años.

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Según la fiscalía, Miguel Prieto, durante su gestión municipal, encabezó un esquema supuestamente para desviar los recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales, causando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este por el pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.