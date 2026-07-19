Mitic operó montaje de “inteligencia” y red de influencers en RRSS vía PTI

En junio de 2026, la cúpula del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) afirmó ante el Congreso Nacional y medios de prensa que la institución no administraba, coordinaba ni tenía conocimiento de campañas en plataformas digitales ajenas a las ejecutadas a través de licitaciones bajo la Ley de Contrataciones Públicas.

Sin embargo, documentos a los que accedió ABC contradicen estas afirmaciones.

Cae versión oficial

El 28 de febrero de 2024, mientras el ministro Gustavo Villate se encontraba con el presidente Santiago Peña en el Mobile World Congress (MWC24), su entonces ministro sustituto de Tecnología, Juan Miguel Ardissone, firmó y remitió al director del Parque Tecnológico Itaipú (PT-PY), Carlos Mercado, un pliego de Términos de Referencia (TdR) anexo al Convenio 4500073749/2023 –que se ocultó al Legislativo–.

El documento, considerado reservado, exigía explícitamente la contratación de una empresa dedicada a desarrollar una estrategia integral de “Social Media Intelligence Monitoring”.

En el pliego se establecía el “tracking”, monitoreo y captura de conversaciones, comentarios y contenidos online publicados por la ciudadanía a nivel nacional y en el exterior.

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Además, ordenaba la creación de un sistema de alertas para analizar cualquier incremento en el volumen de menciones sobre eventos o entidades consideradas estratégicas para el Gobierno.

Para operativizar esta vigilancia, el Mitic requirió montar un esquema de comunicación segmentado y la “gestión de difusores orgánicos” (influencers) para emitir mensajes basados en los intereses de la audiencia previamente perfilada.

Este montaje tercerizado de una estructura de vigilancia digital, perfilamiento de usuarios y la administración coordinada de “influencers” coincide exactamente con el modus operandi de las empresas de reputación digital que ejecutan campañas encubiertas o “sucias” en internet.

Otros convenios

Esta operativa se expandió y complementó con otros jugos acuerdos administrados por PTI, pero bajo órdenes de servicio desde el Mitic. El 30 de enero de 2025, la viceministra de Comunicación y entonces ministra sustituta, Alejandra Duarte, urgió al director del PTI a “dar cumplimiento efectivo” a los objetivos de un segundo acuerdo paralelo: el Convenio Nº 4500078104/2024, en pos de ejecutar pauta en redes sociales a través de la empresa Coeficiente SRL.