SPP denuncia coacción y censura de Villate: Ligado a “Campaña sucia” y ahora copia al nazi Goebbels?

El ministro de Mitic, Gustavo Villate, que hasta ahora no es capaz de aclarar las sospechas de presunto financiamiento estatal a una red de páginas digitales progobierno, que realizaron una “campaña sucia” de ataque a políticos opositores y disidentes, así como a medios de comunicación y periodistas críticos, ahora es denunciado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) por coacción y censura a Radio Cáritas.

“Ayer, miércoles 15 de julio, hemos recibido la denuncia respecto a una nueva maniobra del gobierno de Santiago Peña y el Ministro Villate para atacar la libertad de prensa. Mediante presiones económicas desde el MITIC se ordenó bajar un posteo de Radio Cáritas", denunció formalmente el SPP a través de sus cuentas en redes sociales.

Los mismos anexan a su posteo una publicación en X -posteriormente eliminada- relacionada a la entrevista hecha por Cáritas al secretario general del SPP, Santiago Ortiz, en la que el gremio exigía la destitución de Villate tras haber ataques al periodista de ABC, Leonardo Gómez Berniga en vez de aclarar las sospechas sobre vínculos del Mitic con el caso “Campaña sucia”.

“Tras la publicación de la información difundida por Radio Cáritas sobre la exigencia de destitución del ministro Gustavo Villate, desde el MITIC se habrían comunicado con el medio para exigir que el contenido sea eliminado, bajo la amenaza de retirar la pauta publicitaria estatal", acota la denuncia pública.

De confirmarse esta situación, no habría más que confirmar precisamente el mismo esquema denunciado en la Campaña Sucia, donde páginas en redes sociales que pagaban millonarias campañas de promoción, llamativamente difundían propaganda del gobierno de Peña, a la par de atacar a los “enemigos”.

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En dicho caso, el presunto uso de la propaganda estatal habría sido combustible para financiar las campañas de ataque, a diferencia de este caso, donde había sido usada como forma de coacción para la censura, una de las prácticas institucionalizadas por el ministro de propaganda del régimen de la Alemania nazi de Adolf Hitler, Joseph Goebbels.

Nuestro país también tuvo su “versión local” en Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones durante la dictadura de Alfredo Stroessner (ANR), que era el encargado del esquema de censura, represión, tortura y desaparición de los que ellos consideran “subversivos”.

“La dirección del medio ordenó a los trabajadores eliminar el posteo concretándose la censura, lo que constituye un nuevo atropello a la libertad de expresión y un intento inadmisible de utilizar recursos públicos para condicionar la línea editorial de los medios", , finalizó diciendo el SPP, que culminó con un rotundo: “Fuera Villate”.

Había tomado como “referencia” a Goebbels en la ANR

La comparación del actuar denunciado contra el ministro Villate con Joseph Goebbels no es una cuestión antojadiza ni exagerada, ya que en mayo pasado en una charla dada por el Academia Republicana de la ANR en la Junta de Gobierno, según publicaron ellos mismo, uno de los puntos en debate fue el "análisis de la propaganda política, tomando como referencia el modelo de Joseph Goebbels".

El régimen nazi fue uno de los que institucionalizó el uso del estado como mecanismo de censura y control a los medios, a la par de como forma de propaganda.

También apeló a la creación de un “enemigo social” para justificar su régimen criminal, algo que también aplicó esta semana Villate, sumado a recurrir a la descalificación ad hominem (en “contra del hombre/la persona”) ya que sin siquiera intentar rebatir las denuncias contra Mitic, se limitó a pretender descalificar al periodista calificándolo de “comunista”.

¿Qué no pudo hasta ahora explicar Villate y en qué mintió?

Más allá de atacar, el ministro de Mitic, Gustavo Villate, no solo no pudo explicar graves sospechas de la vinculación con la “campaña sucia”, sino que abiertamente mintieron -admitido por ellos mismos- al pretender negar el vínculo con uno de los presuntos hombres detrás de los ataques, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde.

Algunos puntos no aclarados:

¿Cómo es que cuentas ligadas a agencias del exterior (Colombia) realizaban millonarios gastos en propaganda en plataformas como Meta (Instagram y Facebook) y Youtube para supuestamente “por motus propio” promocionar por el gobierno de Santi Peña y atacar a sus “enemigos”?.

¿Por qué Mitic en vez de investigar quiénes estaban detrás de estas cuentas de ataque, simplemente reportó el contenido facilitando el borrado de pruebas?

¿Cómo es que estas cuentas realizaban la promoción de propaganda estatal supuestamente sin “aval” del Gobierno, ya que plataformas como Youtube exigen que al tratarse de propaganda gubernamental, esta tenga el visto bueno estatal?

Cómo explica que en una misma oficina en Asunción coincidan el estudio jurídico que estuvo detrás de la demanda contra el empresario de medios crítico al gobierno, Christian Chena , que reporte residencia la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho , cuyo celular estaba ligado a la Página de ataque “Despierta Py” y para colmo otra vez, en el mismo lugar, también declaró sede local la agencia argentina Azafrán, que trabajó en su momento con la viceministra de comunicaciones de Mitic, Alejandra Duarte Albospino? .

¿Por qué, de más de una docena de páginas ligadas a la “campaña sucia”, Mitic solo denunció a dos y porqué todas ellas terminaron siendo borradas tras destaparse el caso?.

A todo esto hay que sumarle que el propio Mitic admitió al Congreso haber mentido sobre el vínculo con “Jimmy” Villaverde, señalado por figuras de la página “Central Noticias”, como responsable de dicho perfil en redes también ligado a la “Campaña sucia”.

Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el ministro Gustavo Villate y su viceministra, Alejandra Duarte Albospino mintieron al negar que Villaverde haya sido funcionario de Presidencia y del Mitic, describiéndolo como un simple “militante” cartista, aunque luego, en una respuesta a un pedido de informes a Diputados terminaron admitiendo que sí estuvo como comisionado.

La más comprometida con la mentira fue la viceministra Duarte Albospino, ya que ella misma formuló el decreto de comisionamiento y designación de Villaverde como su subalterno, a quien ubicó al frente de una dirección a cargo de su viceministerio.