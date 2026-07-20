Contralor y subcontralor: Senado encara este lunes la penúltima audiencia pública con 10 nuevos candidatos

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reunirá en audiencia pública a otros 10 aspirantes, quienes deberán exponer ante los legisladores sus antecedentes profesionales, experiencia en materia de control público y las propuestas que impulsarán en caso de acceder a uno de los máximos órganos de fiscalización del Estado.

Los postulantes que comparecerán en la penúltima audiencia son:

Julián Fernando Domínguez.

Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez.

Luis Enrique Franco Bobadilla.

Darío Araujo Prieto.

Fernando Jhoni Báez Santacruz.

Julio Mendoza Aquino.

Liz Torres Laconich.

Ariel Edmundo Gallardo Espínola.

Angélica Ortiz.

Jorge Miguel Ayala López.

Cada uno contará con un espacio para presentar su trayectoria y responder las consultas de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El jueves culminará el ciclo de audiencias

Con esta audiencia, el Senado entrará en la recta final del proceso de selección. El jueves comparecerá el último grupo de 10 postulantes, con lo que concluirán las audiencias públicas iniciadas el 9 de julio.

En las primeras jornadas desfilaron candidatos de alto perfil, entre ellos el actual contralor, Camilo Benítez, quien busca un nuevo mandato; el actual subcontralor, Augusto Paiva; el diputado Jorge Ávalos Mariño; y el abogado Gerardo Manuel González Báez, hermano de Eduardo “Presi” González (mano derecha de Horacio Cartes), uno de los aspirantes al cargo de contralor.

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Comisión verificará requisitos constitucionales

Una vez concluidas las exposiciones, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales deberán determinar cuáles postulantes reúnen los requisitos establecidos en el artículo 281 de la Constitución Nacional y en la Ley N.º 276/94 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.

La normativa exige que los candidatos sean paraguayos, tengan al menos 30 años de edad y posean título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

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Además, la Constitución dispone que tanto el contralor como el subcontralor serán designados por la Cámara de Diputados a partir de las ternas remitidas por el Senado, con mayoría absoluta, para un mandato de cinco años, con posibilidad de una sola reelección.

La Ley 276/94 también establece impedimentos para acceder al cargo, como haber recibido determinadas sanciones administrativas, registrar condenas por ciertos delitos o mantener vínculos de parentesco prohibidos con el presidente o vicepresidente de la República.

Senado remitirá las ternas antes del 1 de septiembre

Concluidas las audiencias públicas, la Comisión elaborará un dictamen que servirá de base para la conformación de las ternas que serán remitidas al pleno del Senado.

El cronograma fue diseñado para cumplir con el plazo legal que obliga a la Cámara Alta a enviar las ternas a Diputados antes del 1 de septiembre, instancia en la que finalmente se elegirá al próximo contralor y subcontralor general de la República.

Dos postulantes fueron excluidos del proceso

Durante el desarrollo del proceso, la Comisión de Asuntos Constitucionales ya resolvió excluir a dos aspirantes.

Se trata de Pablino Germán González Godoy, quien no reunía los requisitos exigidos y tampoco asistió a su audiencia, ya que, según informó la Comisión, se encontraba de viaje en Europa.

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También fue apartado Miguel Francisco Duré Díaz, debido a antecedentes administrativos y denuncias que, según el órgano legislativo, constituyen impedimentos para continuar en el proceso.

El presidente de la Comisión, el senador cartista Javier Zacarías Irún, había dicho que todos los postulantes que no cumplan con los requisitos legales, constitucionales y formales serán excluidos automáticamente del proceso de selección.