Cordillera: referentes colorados buscan “recuperar” municipios

El encuentro, con miras a las elecciones municipales de 2026, fue encabezado por el presidenciable Arnoldo Wiens y contó con la presencia del expresidente de la República Mario Abdo Benítez; el gobernador de Cordillera, Denis Lichi; los diputados nacionales Roberto González y Hugo Meza, el consejero Miguel Olmedo y también candidatos a la intendencia.

Según las informaciones, durante la reunión se analizó el escenario político departamental y los colorados acordaron “fortalecer la coordinación entre los equipos políticos mediante la conformación de un comando departamental” para respaldar a los candidatos de la ANR.

Al respecto, el gobernador Denis Lichi calificó el encuentro como “un paso muy importante para la dirigencia y para la salud del Partido Colorado, especialmente en el departamento de Cordillera”.

“Un partido unido significa un pueblo esperanzado en recuperar la mayor cantidad de municipios”, también expresó sin dejar de lado que actualmente el desafío es “dejar atrás las diferencias internas para construir un verdadero abrazo republicano”.

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