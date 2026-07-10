Conozca el avance de estas obras viales en ejecución en Cordillera

En el departamento de Cordillera avanzan dos importantes obras viales adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a distintas empresas. Ambos proyectos buscan mejorar la conectividad, facilitar la movilidad y fortalecer el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

El primero corresponde a un nuevo tramo estratégico entre las ciudades de Caacupé y Piribebuy. El proyecto abarca casi 16 kilómetros y beneficiará directamente a unos 80.000 habitantes de la zona.

De acuerdo con datos del MOPC, la intervención permitirá consolidar un corredor vial más seguro y eficiente, reduciendo los tiempos de traslado y facilitando el acceso a servicios, actividades productivas y atractivos turísticos. Además, contribuirá a dinamizar la economía local y mejorar la movilidad de quienes transitan diariamente por este importante sector del departamento.

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Ruta Caacupé y Piribebuy: Los trabajos ejecutados

Actualmente, los trabajos se concentran en el bacheo del empedrado y la regularización asfáltica, luego de la liberación de distintos sectores de la calzada. Paralelamente, se realizó la reposición de cañerías de la red de agua para garantizar la continuidad de los servicios básicos durante la ejecución de la obra.

También avanzan las tareas de limpieza de la franja de dominio, el acondicionamiento de las canalizaciones laterales y el desmalezado, labores que preparan la vía para las siguientes etapas del proyecto.

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La obra está a cargo de la empresa Iniciativas Constructivas S.A. y representa una inversión de G. 19.692.361.855, destinada a mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la infraestructura vial de uno de los corredores más importantes de Cordillera.

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Avanza la rehabilitación del tramo Arroyos y Esteros-Tobatí

Las obras de rehabilitación de la ruta D009, que une las ciudades de Arroyos y Esteros y Tobatí, avanzan a buen ritmo tras intensificarse las tareas de pavimentación desde junio.

Actualmente, las cuadrillas ejecutan la regularización de la calzada mediante trabajos de bacheo, una etapa previa a la colocación de la nueva carpeta asfáltica a lo largo de los 29 kilómetros del tramo. La intervención brindará mayor seguridad y comodidad a quienes circulan por este corredor.

El proyecto, impulsado por el MOPC, contempla la renovación integral del pavimento. La nueva superficie permitirá prolongar la vida útil del camino, optimizar el desplazamiento de vehículos particulares y de carga, además de reducir los costos de mantenimiento.

La intervención beneficiará directamente a unos 55.000 habitantes y reforzará la conectividad entre ambas ciudades, facilitando el transporte de la producción local y dinamizando las actividades comerciales y turísticas de la zona.

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Corredor estratégico para Cordillera

La obra demanda una inversión de G. 63.937.271.091, está a cargo de la empresa Proel Ingeniería y corresponde al Llamado Nº 45/2025. El contrato prevé un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá recuperar las condiciones de circulación en este corredor estratégico para el desarrollo del departamento de Cordillera.