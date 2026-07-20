Elecciones municipales: Opositores se unen e irán a encuesta en Luque

Los candidatos a intendente de Luque el concejal Manuel “Manolo” Achucarro Gill (PLRA - Lista 2), la edil liberal Belén Maldonado (Alianza - Lista 3)y el excapitán de la Selección Paraguaya José Luis Chilavert (Alianza - Lista 5) luego de varias idas y vueltas finalmente sellaron la unidad para enfrentar al candidato del Partido Colorado Hugo Farías.

Lea más: Ciudadanos instan a no vender voto en las elecciones municipales en Luque

“La definición se realizará a través de una encuesta, con una metodología acordada entre todos los equipos participantes y con garantías de transparencia durante todo el proceso. El objetivo es que la persona con mayor respaldo ciudadano sea quien represente a toda la oposición en las elecciones municipales”, posteó la concejal Belén Maldonado en sus redes sociales con un video en donde explicaba el sistema.

Según explicó la edil opositora los próximos días llegarán a los hogares luqueños encuestadores bien identificados para consultar, cuál de los tres es el candidato de su preferencia y el ganador.

El objetivo de la oposición luqueña es no dividir los votos frente al candidato del cartismo Hugo “Hugui” Farías, quien logró una rápida unidad del coloradismo luqueño y trabaja pensando en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Voto cruzado en Luque visualizó traición y derrota de Carlos Echeverría

En contrapartida el candidato liberal, Manolo Achucarro, quien ganó las internas del PLRA, no logró una unidad absoluta con referentes de su propio partido, quienes le cuestionan su pasado liberocartista en la Junta Municipal. Sin embargo, con la mediación del presidente del Partido Liberal Alcides Riveros se optó por la unificación completa de la oposición y apoyar al mejor posicionado.

El Partido Colorado está a cargo de la administración municipal desde hace once años cuando, Carlos Echeverría le ganó a César Meza Bría en el 2016 y fue reelecto en el 2021.