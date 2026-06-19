Ciudadanos instan a no vender voto en las elecciones municipales en Luque

En el límite entre las ciudades de Luque y Limpio, la calle Dr. Rodolfo González con cada lluvia se convierte en un caudaloso río y en días calurosos es como circular por los cráteres de la luna, a pesar de que en “los papeles la vía aparece como ”asfaltada”.

Los lugareños hace años reclaman por una reparación integral de la arteria, sin embargo, tanto el intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) como el intendente de Limpio Optaciano Gómez (PLRA) se “tiran la pelota” y no la reparan.

Como ambos jefes comunales ya están de salida del cargo y la situación vial sigue peor, ahora los ciudadanos instalaron unos carteles con los que buscan concienciar a los electores y no entregar sus votos a los mismos de siempre.

Los lugareños cuestionan principalmente al Partido Colorado y al Partido Liberal, cuyos candidatos ingresan a la zona conocida como Mora Cue previo a las elecciones prometiendo la reparación, pero una vez que llegan a la Municipalidad de Luque, se olvidan de las promesas.

“La calle está llena de raudales, así estamos en Luque y no solo aquí en varias otras partes de Luque también. Así que piensen antes de ir a votar”, dijo un ciudadano en su video de protesta donde mostraba la situación que le toca vivir con cada lluvia.

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¿Cómo vamos a salir de nuestras casas, con canoas o con barcos?, se preguntó describiendo que incluso con botas de lluvia y piloto no pudo ir a su trabajo debido al raudal.

Criticó también a Carlos Echeverría, quien hace diez años está como intendente, y no ejecutó ninguna mejora en la zona. Incluso la situación del desagüe pluvial empeoró con el desarrollo inmobiliario y la ausencia de acompañamiento municipal.

El ciudadano cuestionó también a los sucesivos intendentes que hace 30 años están malversando el dinero de los contribuyentes luqueños, pero las mejoras nunca llegaron.

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En su video, el ciudadano también cuestionó al candidato a intendente Hugo Farías (ANR-HC) por ir con su tractor para grabar un vídeo, en donde prometió la reparación.

En la ciudad el intendente Carlos Echeverría había sido imputado por la supuesta comisión de los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por la muerte de dos mujeres que fueron arrastradas por un raudal en pleno microcentro, pero llamativamente el Ministerio Público solicitó su sobreseimiento y la muerte de las mujeres quedó impune.