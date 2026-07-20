Política
20 de julio de 2026 a la - 20:03

Mafia del Asfalto: cartistas ofrecen “caras nuevas” pero son los mismos, dice Sole

Camilo Pérez, candidato del cartismo, recorriendo la planta asfáltica de Asunción.
Camilo Pérez, candidato del cartismo, recorriendo la planta asfáltica de Asunción.

Sole Núñez, candidata a la intendencia de Asunción por la alianza opositora, celebró que Fiscalía haya abierto una causa penal sobre la denuncia de la Mafia del Asfalto, presentado por el concejal Pablo Callizo. Dijo que este caso es una de las expresiones más indignantes de como el cartismo maneja la capital y que dicho grupo ofrece caras nuevas, pero son los mismos de siempre, en alusión al intendentable Camilo Pérez y su equipo político.

Por ABC Color

La candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Nuñez (Lista 4), respaldó la decisión de la Fiscalía General del Estado de abrir una investigación respecto a la denuncia realizada por el concejal de Patria Querida Pablo Callizo, sobre una aparente rosca mafiosa montada por funcionarios de la Planta Asfáltica de la comuna.

Trabajadores de vialidad en chalecos naranjas y camiseta roja, junto a maquinaria, pavimentan un área en Asunción.
Vista aérea de la intervención de obreros de la Dirección de Vialidad, con máquinas e insumos municipales, en un predio privado el pasado sábado.

“Estamos frente a una de las expresiones más indignantes de cómo se ha administrado la ciudad durante años. La llamada “mafia del asfalto” no se trata solamente de asfalto: representa un sistema que pone el dinero y el poder por encima de la gente, mientras los vecinos siguen conviviendo con calles destruidas y servicios cada vez peores” indicó Nuñez.

Lea más: Fiscalía abre investigación sobre la “mafia del asfalto” en Asunción

“Ese es el sistema que queremos derrotar el 4 de octubre. Hoy intenta presentarse con caras nuevas, pero responde a las mismas prácticas, los mismos intereses y la misma forma de hacer política que llevó a Asunción a esta crisis” enfatizó Sole.

Luis Bello y Horacio Cartes.
Luis Bello y Horacio Cartes.

Se hizo eco así de las denuncias presentada por el concejal Pablo Callizo quien denunció con videos y documentos que funcionarios de la planta asfáltica de la Comuna Capitalina realizaron trabajos de recapado en una empresa privada utilizando no sólo las maquinarias del municipio y recursos humanos, sino también la propia materia prima que debería estar destinada a las calles y avenidas públicas y que pagan todos los contribuyentes de Asunción.