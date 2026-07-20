Mafia del Asfalto: cartistas ofrecen “caras nuevas” pero son los mismos, dice Sole

La candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Nuñez (Lista 4), respaldó la decisión de la Fiscalía General del Estado de abrir una investigación respecto a la denuncia realizada por el concejal de Patria Querida Pablo Callizo, sobre una aparente rosca mafiosa montada por funcionarios de la Planta Asfáltica de la comuna.

“Estamos frente a una de las expresiones más indignantes de cómo se ha administrado la ciudad durante años. La llamada “mafia del asfalto” no se trata solamente de asfalto: representa un sistema que pone el dinero y el poder por encima de la gente, mientras los vecinos siguen conviviendo con calles destruidas y servicios cada vez peores” indicó Nuñez.

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“Ese es el sistema que queremos derrotar el 4 de octubre. Hoy intenta presentarse con caras nuevas, pero responde a las mismas prácticas, los mismos intereses y la misma forma de hacer política que llevó a Asunción a esta crisis” enfatizó Sole.

Se hizo eco así de las denuncias presentada por el concejal Pablo Callizo quien denunció con videos y documentos que funcionarios de la planta asfáltica de la Comuna Capitalina realizaron trabajos de recapado en una empresa privada utilizando no sólo las maquinarias del municipio y recursos humanos, sino también la propia materia prima que debería estar destinada a las calles y avenidas públicas y que pagan todos los contribuyentes de Asunción.