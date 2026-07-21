Beto Ovelar y Chase bloquean proyecto que buscaba redireccionar platal para influencers en medicamentos

Al no contar con dictamen de comisión, el proyecto, que figura en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles queda prácticamente fuera de tratamiento.

Durante la reunión de la comisión, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), sostuvo que antes de pronunciarse sobre la iniciativa corresponde consultar al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, debido a que los recursos involucrados corresponden a una entidad binacional.

“Me voy a atrever a darle la respuesta, yo sin ser ministro de salud ni de Economía, conociendo la lógica del Estado. La única persona que nos puede dar una respuesta es el director general de la Itaipú Binacional, tratándose de una institución binacional que tiene sus normas”, afirmó el legislador.

El senador Ovelar es esposo de la directora jurídica ejecutiva de la Itaipú, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, alta funcionaria de la entidad.

Lea más: Influencers prooficialistas operaron desde agencia de Jimmy Villaverde

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de la comisión admitió incluso que ese pedido de informe ni siquiera había sido formulado cuando fue consultado. “No se hizo ese pedido, pero podríamos formularlo”, señaló.

La postura fue respaldada por el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, quien rechazó debatir específicamente sobre los recursos destinados a influencers y planteó trasladar la consulta directamente al titular de Itaipú. “Yo prefiero trasladar la pregunta al director de Itaipú, si tiene recursos para destinar al Ministerio de Salud”, expresó.

El senador Chase incluso dijo que aceptaría la recomendación de su colega, la proyectista Esperanza Martínez (PPC) “si no tiene orientación política, pero es clara la orientación política de su consulta. Estamos hablando de algo que se está hablando en los medios, entonces yo prefiero trasladar la pregunta al director de Itaipú, si tiene recursos para destinar al Ministerio de Salud y no de hablar de influencers”, cuestionó.

Sin dictamen, el proyecto queda congelado

La decisión de no emitir un dictamen terminó postergando el estudio de la propuesta, pese a que figuraba entre los proyectos previstos para la sesión del Senado.

La iniciativa plantea modificar el Presupuesto General de la Nación 2026 para trasladar G. 9.747.620.030 que inicialmente estaban previstos para: campañas de comunicación, difusión digital, eventos institucionales y contratación de influencers.

El dinero sería destinado a la compra de medicamentos, insumos y otros servicios hospitalarios considerados esenciales. El proyecto fue presentado con apoyo de legisladores tanto del cartismo como de la oposición.