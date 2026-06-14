Influencers prooficialistas operaron desde agencia de Jimmy Villaverde

La Red Desinformante ligada al Gobierno de Santiago Peña, operó por varios años, llegando a mover cerca de medio millón de dólares de dudoso origen.

Para operar el esquema recurrió a un “staff” con perfiles varios, incluyendo editores de videos, especialistas en redes sociales e “influencers”, siendo algunos de estos parte del staff de Comunik, la agencia de Juan “Jimmy” Villaverde y Fabio Morales,

Una agencia “central”

Comunik, liderada por Villaverde, el “militante” y exdirector en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), y su socio, el político de Honor Colorado Fabio Morales, fue la encargada de contactar con varios de los “influencers”, principalmente, para difundir contenidos prooficialistas a través de una decena de páginas.

Registros en línea evidencian que, desde estas páginas con influencers, se pagaron casi G. 1.700 millones para promocionar políticas gubernamentales como Che Róga Porã o Hambre Cero, “responder” a temas en agenda, visibilizar a figuras oficialistas e intentar desprestigiar a disidentes políticos y periodistas .

A nivel local, Comunik era central. Sin embargo, en el entramado, también intervenían sujetos que operaban entre Argentina, Colombia, Reino Unido y España, con identidades aún pendientes de revelarse.

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Una red con “influencers”

La página Click Digital fue la primera del esquema, y para la cual dos miembros del staff de Comunik pusieron el rostro para los videos: los comunicadores Alexis López y Verena Cabañas. La página, creada en 2017 y anteriormente llamada El Observador Digital, por años tuvo como editor y parte activa de su operativa al mismo Villaverde.

Entre diciembre de 2023 a febrero de 2024, tras la llegada de Peña al Gobierno, Comunik apuntó a extender su zona de influencia a todo el país, creando pseudomedios locales “prooficialistas”, financiados con millones de guaraníes en pauta digital de dudoso origen.

En esta etapa, miembros de Comunik también asumieron el rol de “influencers”. Alexis López asumió ser imagen del “medio” Norte Digital, junto con otra persona no identificada.

Por otra parte, en Chaco Hoy, asumió el mismo rol Diego González, un audiovisualista que también trabajaba en Comunik.

En paralelo, la esposa de González, Gabriela Aquino, produjo videos para Sur Noticias, pseudomedio que, principalmente, difunde contenidos sobre políticas y acciones de gobierno. Esta página destinó millones en pauta para influir en internas políticas de Itapúa.

La sincronía de todas estas operaciones del “staff” quedaron registradas en la Biblioteca de Anuncios de Meta y en videos subidos por el mismo equipo.

Otras páginas ligadas a la red, sin embargo, incorporaron “colaboradores” externos para producir los videos. Una de estas fue Central Noticias, página que incorporó a la conductora de programas de televisión Viviana Insfrán, la misma que reveló la identidad de Villaverde y su operativa al inicio de la saga. En la página Alto Paraná Hoy y para la misma finalidad, la agencia incorporó a Jazmín Chamorro Montiel, una joven estudiante esteña.

Otras páginas de la estructura, como El Punto Ciego Ok, recurrió a la comunicadora Yanina Domínguez para difundir cápsulas de video, que fueron borradas tras el inicio de las publicaciones. Por otra parte, para la página Centrados se recurrió a la arquitecta Verena Velázquez.

Uso de voces

Otra de las páginas, destinada para difundir acciones del Gobierno o de otras figuras o marcas cercanas a Peña es Somos Paraguay. Sus contenidos son principalmente recortes televisivos, videos de influencers prooficialistas como el empresario italiano radicado en el país, Alessandro Calvo. Incluso, para esta página crearon una voz con inteligencia artificial que usaron en sus cápsulas audiovisuales, salvo en una.

Un video subido el 17 de setiembre de 2025 acerca del Corredor Vial Bioceánico reveló, excepcionalmente, el uso de una voz humana. Una pesquisa realizada por ABC durante varias semanas, reveló que la voz corresponde a Carli Narváez, una influencer que estaría cercana al entorno presidencial y que cuenta con más de 160.000 seguidores en Tik Tok.

Otra de las páginas, Paraguay Elige, tuvo un formato similar a Somos Paraguay, pero con una fuerte activación durante la campaña presidencial de 2023. Tras este periodo, ya con Peña al poder, se usó principalmente para difundir obras de gobierno y, especialmente, durante la gestión de Paula Carro como vocera estatal, haciendo recortes de entrevistas.

Tanto Paraguay Elige como otras usadas para “campañas sucias” como Despierta Paraguay, Sucia Política y En La Tecla, fueron eliminadas sin llegar a identificarse otras figuras visibles o audibles.

Llamativas reacciones

Al inicio de la saga, Insfrán confirmó que Villaverde era el responsable de Central Noticias y que él tenía una agencia. Domínguez de El Punto Ciego señaló a ABC que en marzo dejó de trabajar en la página. A pesar de los varios contactos, Domínguez sigue negándose a revelar quienes eran responsables del sitio.

Por otra parte, López, quien era staff de Comunik, realizó contradictorias declaraciones, negando algún vínculo con las páginas para las que grabó cápsulas audiovisuales. Tras la insistencia en las preguntas, tampoco quiso decir quién le pagó, solo que le pagaban en efectivo, con guiones armados y que ellos producían los videos.

Sobre su nexo con Comunik, afirmó que Villaverde y Morales son sus amigos. Agrego que Villaverde era directivo de la agencia y que él y Morales –con quién trabaja actualmente–, ya no están ligados con la agencia.

De forma evasiva, López dijo que solo estuvo vinculado con Comunik hasta 2023, sin embargo, existen vídeos grabados hasta mediados de 2025.

Ayer Verena Velázquez de Centrados desligó alguna responsabilidad suya con la página, afirmando que solo fue contratada. Consultada por los responsables, dijo estar en ruta, evitando dar detalles.

También intentamos obtener la versión de Cabañas, González, Chamorro y Narváez, sin obtener retorno.