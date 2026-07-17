¿Vuelve Nakayama al PLRA? Esto dice Alcides Riveros

En el marco de los preparativos del Partido Liberal Radical Auténtico para las elecciones municipales, Alcides Riveros resaltó que siguen trabajando a contrarreloj para lograr la unidad de la oposición en los distintos distritos del país. Señaló que trabajan para intentar acuerdos en 70 localidades, pero solo se consiguieron 17 hasta la fecha.

“Hay 9 distritos en espera de encuestas para ponerse de acuerdo”, agregó.

Sobre la baja cifra, señaló que el problema principal fue la falta de tiempo. Recordó que él asumió la presidencia apenas hace pocas semanas y afirmó que las alianzas debían trabajarse con mucha anticipación.

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Explicó que ahora dependen de la buena voluntad de los candidatos liberales y no todos desean descabalgar o unirse con otros candidatos. “Si no acepta, el partido no puede obligarle”, señaló.

El posible retorno de Nakayama al PLRA

En ese contexto de negociaciones, también se encuentran en conversaciones con el senador Eduardo Nakayama, quien pese a ser liberal renunció al partido hace dos años, durante la anterior administración partidaria. En esa ocasión, denunció que el PLRA dejó de “representar los valores e ideales del histórico e indestructible Partido Liberal”.

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Cuando Riveros fue consultado sobre el retorno de Nakayama, respondió: “En un 90%”.

Acotó que no se están aún considerando ningún cargo o candidatura, solo su retorno. “Para nosotros es una figura importante y conversamos para que vuelva, para sumar y construir la unidad dentro del partido, buscar potenciar la figura del partido y fortalecer de alguna manera las bases. Estamos llegando casi ya a buenos términos... Pero en un 90% hay avances”, confirmó.

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